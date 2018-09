Geheimdienst-Kontrolleur zu Maaßen: Rücktritt absurd

BERLIN - Nach seinen umstrittenen Äußerungen zur Hetzjagd gegen Ausländer in Chemnitz wird Verfassungsschutz-Präsident Maaßen auch von Geheimdienst-Kontrolleur Armin Schuster kritisiert. Rücktrittsforderungen hält er jedoch für absurd.

Der Chef der Geheimdienst-Kontrolleure im Bundestag, Armin Schuster (CDU), hat Kritik an Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen (Foto) geübt, Rücktrittsforderungen aber als absurd zurückgewiesen. © Soeren Stache (dpa)



Der Chef der Geheimdienst-Kontrolleure im Bundestag, Armin Schuster (CDU), hat Kritik an Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen geübt, Rücktrittsforderungen aber als absurd zurückgewiesen. "Die ursprüngliche Absicht von Maaßen war genau richtig. Die nur auf das Thema Hetzjagd zugespitzte Art und Weise ging allerdings gründlich daneben", sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

SPD-Rücktrittsforderungen und Grünen-Rufe nach einer Auflösung des Verfassungsschutzes seien aber "nur noch kleinkariertes politisches Drama und absurd angesichts der Ernsthaftigkeit des eigentlichen Themas". Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) hatte mit Äußerungen in der Bild-Zeitung eine scharfe Debatte ausgelöst, indem er unter anderem gesagt hatte, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten.

"Maaßen ist prinzipiell ein sehr kompetenter Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz", sagte Schuster. Der BfV-Präsident habe grundsätzlich die richtige Idee gehabt, "wenn er den seit Tagen ins Kraut schießenden Vermutungen über die Abläufe in Chemnitz endlich Fakten folgen lassen wollte". Eine objektive Lagedarstellung der Sicherheitsbehörden sei überfällig – auch, "um die halbgaren Urteile über Chemnitz und Sachsen endlich richtig einordnen zu können". "Deshalb hätte ich mir vom BfV sogar noch frühzeitiger eine Einschätzung zum rechtsextremistischen Potenzial, konkreten Gefährdungs- und Straftatsachverhalten oder der Rolle von Pegida und AfD gewünscht", sagte Schuster.

Kein Angriff gegen Merkel

Die Oppositions-Pointierung, Maaßen wolle die Kanzlerin angreifen oder Innenminister Horst Seehofer (CSU) unterstützen, halte er hingegen "für völlig überzogen". Das überschätze "sowohl Person wie Funktion von Herrn Maaßen". Schuster ergänzte: "Ob es angesichts der Vorkommnisse in Chemnitz noch einen politischen Mehrwert hat, darüber zu streiten, ob es um Hetzjagd, Jagdszenen, gewalttätige Anfeindungen oder um Gewalt und Hass ging, darf wohl angesichts der an und für sich schlimmen Geschehnisse dahingestellt bleiben." Es gehe um sinnvolle Bekämpfungsansätze gegen Rechtsextreme und die mögliche Verstrickung von AfD und Pegida in die Vorfälle."Darauf sollte die volle politische Konzentration jetzt gerichtet sein."

Maaßen habe in dieser Woche mehrfach Gelegenheit und "die faire Chance, seine Sicht der Dinge darzulegen", sagte Schuster. Der BfV-Präsident wird am Mittwoch zu einer Sitzung des von Schuster geführten Parlamentarischen Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr) und auch zu einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag erwartet. "Das von anderen Parteien gezeigte grundsätzliche Misstrauen gegenüber dem Verfassungsschutz oder dem Präsidenten machen wir uns nicht zu eigen", betonte Schuster. Insbesondere die konstruierte Kritik einer vermeintlichen Nähe Maaßens zur AfD wegen dessen Gespräche mit Parlamentariern auch dieser Partei sei kaum haltbar. "Als Parlamentarier erwarte ich von Maaßen genau das, was er bei Parlamentariergesprächen tut: Transparenz gegenüber allen in die Parlamente gewählten Parteien." Auch die Linken pflegten ja enge Kontakte zu linksextremen Plattformen. Für Gespräche mit der Linken-Spitze werde Maaßen "ja auch nicht gerügt".

