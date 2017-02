Am 12. Februar sollte die Bundesversammlung den Nachfolger von Joachim Gauck als deutsches Staatsoberhaupt wählen. Der durfte dann Frank-Walter Steinmeier heißen, wie alle wissen. Was nicht alle wissen: Die Bundesversammlung bestand aus sämtlichen Bundestagsabgeordneten sowie einer gleichen Zahl von Vertretern der Bundesländer - die nicht unbedingt Politiker sein müssen. Auch heuer gab es wieder viel Prominenz in den Reihen der Wahlleute. Als da wären... © Hannibal/Archiv (dpa)