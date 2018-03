Getötete Jüdin: Le Pen will zu Gedenkmarsch kommen

Jüdischer Dachverband spricht sich gegen ihren Besuch aus - vor 47 Minuten

PARIS - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will entgegen dem Wunsch eines jüdischen Dachverbands am Gedenkmarsch für die ermordete Holocaust-Überlebende Mireille Knoll teilnehmen. Die 85-Jährige wurde am Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

In diesem Haus wurde die 85-jährige Holocaust-Überlebende Mireille Knoll am Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. © Juliane Rummel/dpa



In diesem Haus wurde die 85-jährige Holocaust-Überlebende Mireille Knoll am Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Foto: Juliane Rummel/dpa



Die Partei Front National (FN) kündigte dieses Vorhaben am Mittwoch an, nachdem der Sohn des Opfers "alle ohne Ausnahme" zur Teilnahme eingeladen hatte.

Der Chef des Dachverbands der jüdischen Institutionen in Frankreich (Crif), Francis Kalifat, hatte erklärt: Weder Le Pen und ihre FN noch der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon seien bei der für Mittwochabend geplanten Kundgebung willkommen. Er begründete dies im französischen Radiosender RTL mit einer "starken Vertretung von Antisemiten sowohl bei der extremen Linken wie bei der extremen Rechten".

"Der Crif macht Politik, ich öffne mein Herz", sagte der Sohn der Ermordeten, Daniel Knoll, dagegen im Sender RMC. Der gewaltsame Tod der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden hat Frankreich erschüttert und weltweit Aufsehen erregt. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Die Jüdin war am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden.

dpa