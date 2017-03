Gewerkschaftsboss Wendt kassierte Beamtensold

BERLIN - In Talkshows gibt er den Saubermann: Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wurde über zehn Jahre für eine Stelle als Hauptkommissar bezahlt. Dabei ist er seiner Tätigkeit als Polizist gar nicht nachgegangen. Muss er jetzt sein Gehalt zurückzahlen?

Rainer Wendt: Der Saubermann unter Beschuss. Foto: dpa



Es geht um insgesamt etwa 360 000 Euro Gehalt eines Hauptkommissars in Teilzeit, das Wendt zehn Jahre lang in der Besoldungsstufe A 12 kassiert hatte - zuzüglich der Vorteile, die Beamte bei der Krankenkasse und der Beihilfe haben. Sein Dienstposten war bei dem Landesamt für polizeiliche Dienste in Duisburg.

Doch Wendt hat seit 2007 seinen Arbeitsplatz in Berlin. Seither ist er der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) - ein Vollzeitjob für den heute 60-Jährigen, der gern gesehener Gast in Talkshows ist: Die "Posaune aus dem Pott" gibt sich als "Polizist der Nation" und fällt eher durch populistische als durch intellektuelle Aussagen auf. Mehrfach wurde deshalb über eine Nähe zur AfD spekuliert.

Sogar in den eigenen Reihen fielen seine Law-And-Order-Sprüche negativ auf, nicht allein in der DPolG, sondern auch in der mindestens ebenso bedeutenden Gewerkschaft der Polizei (GdP) und dem Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK). „Große Töne spucken – aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß“, kritisierte der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner auf Twitter. Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow schrieb, ihm falle dazu das Kinderbuch „Die Raupe Nimmersatt“ ein.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte: „Der wohl lauteste Mahner für mehr Law and Order nimmt es in eigener Sache wohl nicht so genau.“ Doch auch die Besoldungs- und Freistellungspraxis des nordrhein-westfälischen Innenministeriums müsse hier hinterfragt werden. „Es braucht jetzt maximale Transparenz und Aufklärung in dieser Sache“, so Mihalic.

Wendt hatte gegenüber dem ARD-Politikmagazin Report München eingeräumt, er bekomme eine Besoldung als Hauptkommissar, obwohl er diese Tätigkeit nicht ausführe. Nach Wendts Angaben waren sowohl der aktuelle NRW-Innenminister Ralf Jäger als auch dessen Vorgänger Ingo Wolf (FDP) darüber informiert.

Für den SPD-Politiker Jäger kommt der Wendt-Skandal zur Unzeit. Er steht aktuell im Wahlkampf unter Beschuss, weil die Polizei in NRW das Problem mit den Einbrüchen nicht in den Griff bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer der meist jungen Täter zu werden, ist um ein Vielfaches höher als in Bayern.

Zudem stand Jäger wegen seiner Rolle in der Kölner Silvesternacht 2015/16 in der Kritik. Er hatte damals die Verantwortung bei der Kölner Polizei gesucht. Das kam bei den Beamten nicht gut an. Die Affäre Wendt dürfte ihn erneut in Erklärungsnöte bringen.

Ganz klar ist, dass für Personalräte bezahlte Dienstposten im Etat verankert sind. Das ist auch in Bayern so. Wendt bekommt aber als Gewerkschaftschef eine Aufwandsentschädigung von der DPolG. Ob das mit dem Beamtenrecht vereinbar ist, müssen jetzt voraussichtlich Juristen klären. Schon ist von einer Kungelei zugunsten der DPolG die Rede, die in NRW bei den Personalratswahlen oft weit hinter der GdP liegt.

