Der Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat in London am Freitag zu Protesten geführt: Hunderttausende gingen auf die Straße, um gegen Trumps Politik Flagge zu zeigen. Trotz etlicher bunter Schilder und kreativer Plakate blieb ein Ballon der Hingucker des Tages. Der sechs Meter große "Trump-Ballon" schwebte über dem Parliament Square in der britischen Hauptstadt und blieb so unübersehbar. © dpa/ Kirsty O'connor