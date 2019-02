"Goldene Lola" für Nürnberger Filmemacher

NÜRNBERG - Der Deutsche Drehbuchpreis "Goldene Lola" geht in diesem Jahr an den Nürnberger Filmemacher Julian Radlmaier. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für das beste unverfilmte Drehbuch wird traditionell während der Berlinale verliehen.

Der Deutsche Drehbuchpreis "Goldene Lola" geht in diesem Jahr an Julian Radlmaier (2.v.l.).



Die "Goldene Lola" ist die wichtigste und höchstdotierte nationale Auszeichnung für Drehbuchautoren. In diesem Jahr machte Julian Radlmaier aus Nürnberg das Rennen mit seinem Werk "Blutsauger". Die skurrile Komödie handelt von einem falschen russischen Baron und einer echten deutschen Fabrikantentochter, die im Jahr 1926 zusammen einen Vampirfilm an der Ostsee drehen. "Dieses Drehbuch schafft es, geistreich und durchgeknallt zugleich zu sein. Und sehr unterhaltsam. Ein ganz großer Wurf", urteilte die sechsköpfige Jury. Der 34-jährige Nürnberger erhielt den Preis in Berlin aus der Hand von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.<

