Götterdämmerung bei der CSU: Seehofer ist angezählt

Parteifreunde wollen den Willen ihres Chefs nicht länger kritiklos hinnehmen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitreden wollen sie, die CSU-Landespolitiker, wer sie in den nächsten Landtagswahlkampf 2018 führen soll. Das könnte übel enden für Horst Seehofer, der den Rückhalt aus dem Parlament braucht, wenn er an der Macht bleiben will. Gut möglich, dass ein Generationenwechsel ansteht, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

Politisch schwer angeschlagen: Horst Seehofer. © dpa



Politisch schwer angeschlagen: Horst Seehofer. Foto: dpa



Und sie bewegt sich doch. Gemeint ist nicht die Erde, die im Galilei'schen Sinne um die Sonne kreist, sondern die CSU und das Machtgefüge innerhalb dieser Partei, die einem Mikrokosmos aus Seilschaften, Altherren-Gefälligkeiten, Intrigantentum und Karriere-Ambitionen gleicht. Mit Horst Seehofer als Sonne(nkönig) im Zentrum. Dessen Strahlkraft ist nach der Schlappe bei der Bundestagswahl freilich dramatisch gesunken.

Solange der bullige Ingolstädter Ergebnisse lieferte, und er hat zumindest im Freistaat ja einiges vorzuweisen, folge ihm das Parteivolk nahezu kritiklos. Wer sich dennoch aus der Deckung wagte, wurde in aller Öffentlichkeit abgekanzelt und nicht selten irreparabel beschädigt. Mit Kritik kann und will Seehofer nicht umgehen, das ist bekannt.

Seit der Bundestagswahl mit einem historisch miserablen Ergebnis für die CSU ist der bayerische Ministerpräsident aber schwer angeschlagen. Es ist eine innerparteiliche Personaldebatte entbrannt, die er trotz aller Autorität, die ihm noch geblieben ist, nicht mehr eindämmen kann. Er wirkt wie ein in die Tage gekommener Löwe, der das Rudel zwar noch anführt, aber keine Chance mehr gegen die jungen Nachwuchslöwen hat, die es auf seinen Posten und seine Macht abgesehen haben.

Einer von ihnen ist Markus Söder. Und er bekommt nun Schützenhilfe aus dem Münchner Landtag. Die dort sitzenden CSU-Vertreter wollen nicht warten, was König Horst entscheidet und ob er mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2018 die Strategie und Personalleitlinien für die kommenden Jahre festlegt, vielleicht sogar noch Parteichef bleibt. Sie wollen mitreden, wohin die Reise geht.

Schon immer war die Fraktion die Königsmacherin in Bayern. Und jetzt, da Seehofer angezählt ist, mag die Zeit reif sein, dass sie einen eigenen Kandidaten auf den Chefsessel heben möchte, der wohl nur Markus Söder heißen kann. Das wäre dann für den Noch-CSU-Chef nicht weniger als eine Götterdämmerung.

Bilderstrecke zum Thema Horst der Große? Die Karriere von Ministerpräsident Seehofer Horst Seehofer hält sich seit Jahrzehnten in der großen Politik. Bei seinen acht Kandidaturen bei Bundestagswahlen und einer Landtagswahl konnte er jedes Mal mit überragenden Ergebnissen das Direktmandat gewinnen. Auch als Bayerns Ministerpräsident möchte er so schnell noch nicht aufhören - trotz seiner bald 68 Jahre.



Egal ob Seehofer oder seine Vorgänger Beckstein, Stoiber oder gar Strauß - gemacht wurde letztlich, was der Chef und seine engste Entourage in Wildbad Kreuth ausheckten. Der Landtag mit seinen satten Mehrheiten trug all das mit. Zumindest meistens. So funktionierte das Sytem CSU über Jahrzehnte.

Derart politisches Dinosauriertum ist aber augenscheinlich überholt, weshalb die Partei nun mächtig schlingert. Seehofer, der die Macht niemals auch nur ansatzweise teilen wollte, hat keinen Nachfolger aufgebaut, sondern es stets den jungen Löwen überlassen, sich in seinem Schatten gegenseitig zu bekämpfen auf ihrem Weg nach oben. Da stehen sie nun - und haben den Großteil des Rudels im Landtag hinter sich.

Seehofer steht indes zunehmend alleine da und wird sich ihrer kaum noch länger erwehren können. Gut möglich, dass bald ein fränkischer Löwe die Geschicke im Freistaat lenkt.

Martin Damerow E-Mail