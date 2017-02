"Gottkanzler Schulz": Nur mal schnell die Welt retten

So feiert das Netz den SPD-Kandidaten: Die lustigsten Memes - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Hype um Martin Schulz hat längst das Internet erreicht. Dort rettet der SPD-Kanzlerkandidat nicht nur seine schwächelnde Partei, sondern nebenbei auch die Welt.

Gehts nach dem Netz, steht Martin Schulz die Heldenrolle gut. Gesammelt sind viele Memes etwa auf der Facebook-Seite "Gottkanzler Schulz", die schon über 10.000 Likes hat.

Als "Lord of the Schulz" rettet er seine Gefährten in höchster Not.

Ein übermächtiger Gegner - kein Problem für Martin-Transformers-Schulz. Eine harte Rechte und der Feind ist besiegt.

Möge die Macht mit ihm sein - oder doch die Energie? Egal, hauptsache mit Lichtschwert.

Und auch als Posterboy macht sich der SPD-Kanzlerkandidat gut.

