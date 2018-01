Es ist schon jetzt die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Nun flackert Licht am Ende des Tunnels auf. Nach einer Zitterpartie fällt die SPD einen staatstragenden Beschluss: Die Koalitionsverhandlungen mit der Union kommen.

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 hat US-Präsident Donald Trump für viel Aufregung, Empörung und für so manche Überraschung gesorgt. Er hat Posten im Weißen Haus an Familienmitglieder verteilt, weiter Wahlkampf gemacht, Menschen beleidigt, gegen die etablierten Medien gehetzt. Vor allem aber war er nie kalkulierbar.

Was war das doch für ein Wahlabend: Die AfD zog am 24. September 2017 in den Bundestag ein, Martin Schulz von der SPD erteilte einer neuen GroKo eine klare Absage. Und seitdem? Wurde viel geredet und viel politisches Porzellan zerschlagen. Was bis jetzt passiert ist, zeigt unsere Bildergalerie.