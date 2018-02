GroKo in Sicht: Markus Blume mahnt zur Einheit

Stellvertretender CSU-Generalsekretär äußert sich im Interview - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Die CSU ist mit attraktiven Kabinettsposten einer der Sieger der Koalitionsverhandlungen. Die SPD hat auch viel erreicht. Nur die CDU scheint geschwächt. Hat das Bündnis in dieser Konstellation für die nächsten dreieinhalb Jahre eine Zukunft? Der stellvertretende CSU-Generalsekretär Markus Blume bezieht im Interview Stellung.

Der stellvertretende Generalsekretär der CSU Markus Blume ist zuversichtlich: "Ich glaube an die Zukunft der Volksparteien." © Peter Kneffel/dpa



Der stellvertretende Generalsekretär der CSU Markus Blume ist zuversichtlich: "Ich glaube an die Zukunft der Volksparteien." Foto: Peter Kneffel/dpa



Hat die GroKo für die nächsten dreieinhalb Jahre eine Zukunft?

Markus Blume: Wir hatten als CSU zwei Aufgaben. Erstens einen Beitrag zu leisten für eine stabile Regierung in diesem Land. Das war überfällig, und da haben die Menschen zu Recht erwartet, dass wir zusammenkommen. Das Zweite war natürlich, dass wir als CSU unsere inhaltlichen Kernpositionen durchsetzen, verbunden mit einer entsprechenden personellen Vertretung. Ich kann nur wiederholen, was mein Parteivorsitzender gesagt hat: Es passt schon. Das heißt übersetzt: Wir sind sehr zufrieden. Eine große Koalition ist niemals Wunschkonzert, aber wir haben dennoch eine sehr gute Arbeitsgrundlage für die nächsten dreieinhalb Jahre.

Hat sich diese Basis durch den Verzicht von Martin Schulz auf das Außenamt jetzt noch verbessert?

Blume: Die inhaltliche Basis der Koalition steht. Jetzt zählt das Regieren, nicht fortgesetzte Selbstbeschäftigung. Es ist der SPD zu wünschen, dass die internen Klärungsprozesse bald abgeschlossen sind. Das darf nicht zu einer Belastung für die gemeinsame Regierung werden.

Das klingt nach viel Mitgefühl mit der SPD.

Blume: Ja, durchaus. Weil es heute um mehr geht: Wir brauchen starke Volksparteien, die Menschen zusammenführen, nicht spalten. Am Ende ist eine erodierende Sozialdemokratie nicht gut für dieses Land.

Den Umfragen zufolge haben diese Volksparteien aber jetzt schon keine Mehrheit mehr.

Blume: Das ist eine Momentaufnahme. Ich glaube an die Zukunft der Volksparteien. Denn wir haben nicht ein Zuviel an Sowohl-als-auch, sondern eher ein Zuviel an Spaltung in der Gesellschaft. Es werden nicht die Klientelparteien und schon gar nicht die Populisten sein, die diese Spaltung überwinden. Das ist die Aufgabe der Volksparteien, die Menschen wieder für die großen Ideen zu gewinnen.

Welche große Idee bietet denn die CSU momentan an?

Blume: Wir sind Anwalt der bürgerlichen Überzeugungen in diesem Land, gerade wenn es um Fragen von Ordnung und Identität geht. Nehmen Sie das große Streitthema der Zuwanderungspolitik. Die Republik hat viel zu lange das Entweder/Oder diskutiert. Ob es richtig ist, humanitäres Gesicht zu zeigen oder Zuwanderung zu begrenzen. Für uns, die CSU, war immer schon der Dreiklang richtig: Humanität, Integration und Begrenzung.

Wahrgenommen hat man vor allem die große CSU-Idee der Begrenzung.

Blume: Klar, weil die Einsicht dazu bei politischen Mitbewerbern auch dauerte. Mittlerweile besteht Einigkeit: Zuwanderung muss sich auch an der Integrationsfähigkeit orientieren und deshalb begrenzt werden. Die große Idee ist, zu zeigen, dass dazu mehrere Dinge zusammenkommen müssen. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen die Sicherheit an den Außengrenzen wie im Inland stärken. Wir brauchen schnellere Asylverfahren und wirksame Rückführungen. Und wir benötigen auch einen langen Atem, wenn wir zum Beispiel über Integration sprechen.

Das heißt, Ihre Partei wehrt sich auch nicht mehr gegen die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist?

Blume: Wir haben uns dagegen gewehrt, dass alles durcheinanderging und die Menschen den Kontrollverlust fürchten mussten. Mit der Argumentation des Fachkräftemangels wurde versucht, Asylentscheidungen zu rechtfertigen. Notwendig ist, dass man die Dinge sauber voneinander trennt. Und das ist jetzt vereinbart. Wo Fachkräftebedarf ist, wird ein Fachkräftezuwanderungsgesetz den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte steuern.

Angela Merkel wirkt angeschlagen. In der CDU sind viele unzufrieden mit den ausgehandelten Kabinettsposten. Was bedeutet das für die Koalition?

Blume: Ich schließe mich der Erbsenzählerei nicht an. Im Übrigen waren die letzten viereinhalb Monate für alle beteiligten Parteien schwierig. Für uns als CSU war das "Wir haben verstanden" entscheidend. Da laufen dann auch Klärungsprozesse ab, die ans Mark gehen. Ich bin froh, dass wir für uns alles richtiggemacht haben: mit Horst Seehofer als Superminister in Berlin und mit Markus Söder als neuem bayerischen Ministerpräsidenten. Bei uns regieren die Besten.

Wird Merkel die nächsten dreieinhalb Jahre Kanzlerin bleiben?

Blume: Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben mit dem Koalitionsvertrag nach ganz intensiven Verhandlungen doch genau dafür die Grundlage geschaffen. Wie ich es überhaupt typisch für unsere Zeit finde, dass das jetzt alles so als Resterampe diskutiert wird. Was da gemeinsam von CDU, CSU und SPD ins Werk gesetzt wurde, gibt Antworten auf die großen Fragen, die die Menschen in diesem Land haben. Wer kümmert sich um die alltäglichen Dinge des Lebens, wenn es um Gesundheit, Rente, Pflege, Wohnen geht? Wer sorgt dafür, dass die digitale Chancen beim Schopf gepackt werden? Diese Koalition hat hier einen Riesenaufschlag für eine neue Dynamik in Deutschland gemacht.

In Bayern treibt Sie die Konkurrenz gerade mit zwei Themen vor sich her: Straßenausbaubeitragssatzung und Flächenfraß. Haben Sie da was zu spät erkannt?

Blume: Vielleicht ein Wort zu den Freien Wählern. Die Freien Wähler im Landtag sind Kommunalpopulisten. Vor einem Jahr haben sie noch gesagt, es ist richtig, wie wir den Straßenausbau miteinander geregelt haben. Sich dann ein Jahr später hinzustellen und das Land anzuzünden, ohne selbst eine Lösung zu haben – das ist Populismus in Reinform. Richtig ist aber auch: Wenn der Versuch einer Lösung am Ende nicht zur Lösung führt, dann muss man noch einen Anlauf nehmen. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, die Straßenausbaubeiträge fallenzulassen, aber nicht, ohne die Folgefragen aus dem Blick zu verlieren. Wir dürfen auch die Kommunen nicht im Regen stehen lassen.

Beim Flächenfraß gab es auch eine Kehrtwende. Bayern ist das Land mit dem größten Flächenverbrauch. Jetzt, im Wahlkampf, wird die Notbremse gezogen und Sie kassieren alte Positionen.

Blume: Flächenfraß war ja nie eine Position der CSU...

...aber das Ergebnis ihrer Politik.

Blume: Wir sprechen über ein Thema, das der unglaublichen Prosperität des Landes geschuldet ist. Es ist uns gelungen, in 60 Jahren CSU-Regierungszeit Bayern zu der absoluten Premiumregion Europas zu entwickeln. Mit der Folge, dass die Bevölkerung in den letzten 25 Jahren um zwei Millionen zugenommen hat. Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Es wäre falsch, jetzt die Käseglocke übers Land zu stülpen. Das wäre die Politik der Grünen. Dann würden wir zum weltgrößten Freilichtmuseum werden. Es wäre aber auch falsch, Entwicklungen ungezügelt laufen zu lassen. Politik muss gestalten. Dafür brauche ich kluge Ideen, keine Verbote. Wir sind uns unserer Verantwortung für Landschaft und Natur bewusst und versuchen, mit intelligenter Politik Bayerns Einzigartigkeit zu bewahren.

Bei den Jamaika-Verhandlungen hatte man den Eindruck, die CSU könne besser mit den Grünen als mit der FDP. Könnte das auch nach der Landtagswahl die Suche nach einem Koalitionspartner entscheiden?

Blume: Der Eindruck mag dadurch entstanden sein, dass die FDP vor der Verantwortung davongelaufen ist. Er stimmt aber nicht. Bei beiden Parteien habe ich in unterschiedlicher Verteilung Zweifel an der Regierungsfähigkeit und Regierungswilligkeit.

Michael Husarek, Alexander Jungkunz, Georg Körfgen, Hans-Peter Kastenhuber