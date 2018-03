Der zukünftige bayerische Ministerpräsident war am Freitag zu Gast bei der Nürnberger Zeitung. Bevor es zum Interview ging, schaute sich Markus Söder den neuen Newsroom von Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und nordbayern.de an.

Die SPD hat auf ihrem Sonderparteitag in Bonn den Weg für Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition frei gemacht hat. Doch auch wenn 362 der 642 Delegierten und Vorstandsmitglieder dafür stimmten, sind die Meinungen an der Basis gespalten. Wir haben Politiker aus der Region nach ihrer Meinung gefragt!

Nach einem Jahr Haft in der Türkei ist Welt-Korrespondent Deniz Yücel wieder auf freiem Fuß. Die Freude darüber ist bei einigen Deutsch-Türken aber getrübt. Die Reaktionen aus Nürnberg.

Freibier-Wähler, Invalidenkabinett und Dschungelkönig 2019: Am politischen Aschermittwoch ließen die Politiker wieder kein gutes Haar an ihren Parteigegnern. Die besten Sprüche gibt es in unserer Bildergalerie.