Grundsteuer: Warum viele Mieter bald (noch) mehr zahlen

NÜRNBERG - Die Pläne des SPD-geführten Finanzministeriums für die Grundsteuer haben es in sich: In gefragten Städten kommen höhere Belastungen auf Immobilienbesitzer - und damit auch die Mieter - zu. Doch es gibt auch Gewinner der Reform. Ein Kommentar von Dieter Schwab, stellvertretender Leiter der NN-Politikredaktion.

Fassaden von Wohnhäusern in Köln: In gefragten Metropolen stiegen die Immobilienpreise weit stärker als auf dem Land. Foto: Oliver Berg/dpa



Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuer in ihrer bisherigen Praxis zu recht gerügt. Kein Wunder: In gefragten Metropolen stiegen die Immobilienpreise weit stärker als in Kronach oder Wunsiedel. Das führte über die Jahrzehnte zu einer gewaltigen Schieflage: Immobilienbesitzer in Großstädten - und damit auch ihre eventuellen Mieter, auf die die Grundsteuer umgelegt wird - kamen zu billig weg, auf dem Land dagegen zu teuer.

Diese Schieflage muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz nun ändern - und das bedeutet in den Städten höhere Belastungen für Immobilieneigentümer, aber auch für Mieter. Scholz tut wegen der bisherigen Erfahrungen gut daran, nicht neu erhobene Preise von Boden oder Gebäuden zur Grundlage zu machen. Denn das Argument, hier sei es mit einer einmaligen Aktualisierung getan, sticht bei genauem Hinsehen nicht: Auch diese Daten müssten regelmäßig angepasst werden, um Schieflagen zu vermeiden.

Das Finanzministerium setzt deshalb völlig zu Recht vor allem auf einen Wert, der sich leicht erheben lässt und zudem die Ertragskraft einer Immobilie zuverlässig widerspiegelt: Das sind nun einmal die Mieteinnahmen - entweder jene, die wirklich erzielt werden, oder die, die bei Verzicht auf Eigennutzung erzielt werden könnten.

Entscheidend kommt es aber darauf an, wie diese Daten erhoben werden. Hier haben Bund, Länder und Gemeinden die einmalige Chance, zu zeigen, wie moderne Verwaltung in einer digitalisierten Welt geht. Denn die dazu nötigen Daten liegen vor - beim Finanzamt, weil es sich um steuerpflichtige Einnahmen handelt. Hier einen Austausch zu organisieren, der den Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird, ist sicher eine ebenso spannende wie große Herausforderung.

Finanzminister Olaf Scholz betont zwar, dass die Einnahmen der Kommunen mit 14 Milliarden Euro gleich bleiben sollen - aber davon darf sich keiner täuschen lassen. Es wird nämlich Gewinner und Verlierer geben. In den Großstädten muss die steuerliche Belastung steigen, weil sie ja derzeit tendenziell zu gering ist; auf dem Land dagegen müsste sie sinken.

Müsste - doch ob das auch der Fall sein wird, ist eine ganz andere Frage. Denn das würde weniger Einnahmen für die vielerorts notorisch leere Stadtkasse bedeuten. Unter diesen Umständen ist die Versuchung groß, dass die verantwortlichen Gemeinde- oder Stadträte die Abgabe nach oben anpassen.

