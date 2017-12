Grüne fordern mehr Schulleiterinnen an bayerischen Schulen

MÜNCHEN - Die Grünen fordern bessere Karrieremöglichkeiten für Frauen an bayerischen Schulen und plädieren für mehr Schulleiterinnen.

In den bayerischen Schulen soll es künftig mehr Schulleiterinnen geben, so wünschen es sich zumindest die Grünen. © Daniel Karmann (dpa)



"Es ist ein Unding, wenn an unseren Gymnasien mehr als die Hälfte der Lehrkräfte weiblich sind, aber nur jede fünfte Schulleitungsposition mit einer Frau besetzt ist", kritisierte der bildungspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Thomas Gehring. Wie aus einer Anfrage der Grünen an das Kultusministerium hervorgeht, ist auch die Leitung von Realschulen im Freistaat mehrheitlich Männersache: Der Frauenanteil lag bei dieser Schulform im Schuljahr 2016/17 bei rund 31 Prozent. Das sei ebenfalls "alles andere als befriedigend", stellte Gehring fest.

Die Ursache sieht der Grünen-Bildungsexperte unter anderem im Beurteilungs-System: "Wenn Frauen nicht von Beginn an Karrierebereitschaft signalisieren, wird ihnen das in der Bewertung negativ ausgelegt – das ist uralte Denke". Gehring fordert, künftig allein die fachliche und pädagogische Leistung zu beurteilen. Zudem müssten Teilzeitbeschäftigten bessere Karrierewege ermöglicht werden.

Wie die Zahlen des Ministeriums belegen, ist der Frauenanteil bei den Schulleitungsposition in den vergangenen zehn Jahren allerdings angestiegen: Im Schuljahr 2006/2007 waren an den Gymnasien nur rund 14 Prozent der Schulleiter-Stellen an Frauen vergeben, vergangenes Schuljahr waren es mehr als 21 Prozent.

