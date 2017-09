Grünen-Chef Özdemir warnt vor Reisen in die Türkei

NÜRNBERG - Deutliche Worte von Cem Özdemir: Der Vorsitzende der Grünen fordert im Interview mit den Nürnberger Nachrichten einen Kurswechsel von der Bundesregierung in Sachen Türkei-Politik.

Im Wahlkampf findet Grünen-Chef Cem Özdemir deutliche Worte gegenüber der türkischen Regierung. Foto: Eduard Weigert



"Ich kann gerade keinem mit gutem Gewissen sagen, dass man in der Türkei sicher ist", sagte Özdemir im Interview mit den Nürnberger Nachrichten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versuche, Deutschland mit immer mehr Geiseln zu erpressen. "Das darf ihm aber nicht gelingen", so Grünen-Parteichef Özdemir. Er selber sei von deutschen Sicherheitsbehörden eindringlich vor Reisen in die Türkei gewarnt worden.

Gleichzeitig kritisierte Özdemir die Türkei-Politik der großen Koalition. "Zuletzt hat sich die deutsche Regierung Erdogan regelrecht ausgeliefert, der hat das sofort als Zeichen der Schwäche verstanden. Damit muss Schluss sein. Die Bundesregierung muss die Finanzströme zu Erdogan einstellen." Zudem forderte Özdemir eine Verschärfung der Reisehinweise: "Außerdem braucht es eine offizielle Reisewarnung, damit Urlauber kostenfrei stornieren können, wenn sie das möchten."

Kritisch sieht Özdemir den großen Rückhalt, den Erdogan noch immer in Teilen der deutsch-türkischen Community hat. Die Regierung habe daran Mitschuld. "Die Regierung hat zu lange weggeschaut und nicht gemerkt, dass Erdogan schon lange versucht, in Deutschland eine Parallelgesellschaft zu errichten. Während wir hier reden, werden Ditib-Moscheen auf Erdogan-Kurs getrimmt und Erdogan-Kritiker dort mundtod gemacht. Das darf der deutsche Staat nicht zulassen. Das türkische Spitzelsystem zum Beispiel hat auf deutschem Boden nichts verloren."

