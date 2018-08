Grünen-Spitzenkandidatin peilt TV-Duell mit Söder an

Bayrischer Rundfunk ist für Ausstrahlung nicht bereit - Schulze übt Kritik - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern, Katharina Schulze, wünscht sich im Vorfeld der Landtagswahl ein TV-Duell mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Katharina Schulze, bayerische Spitzenkandidatin der Grünen, wirft dem Ministerpräsidenten Markus Söder Symbolpolitik vor und wünscht sich ein TV-Duell mit dem Politiker. © Helmut Sturm



"Ich fände es schön, wenn es ein TV-Duell gibt, in dem die beiden stärksten Parteien des Landes über die Zukunft des Landes diskutieren", sagte die 33-Jährige der Bild-Zeitung (Montag). Der Bayerische Rundfunk (BR) sei aber bisher nicht zur Ausstrahlung eines solchen Duells bereit. Schulze hält Söders Start als Ministerpräsident für nicht geglückt und wirft ihm Symbolpolitik vor. Ein TV-Duell gebe die Möglichkeit, "über die Herausforderungen dieses Landes vor Publikum" zu diskutieren. Die Landtagswahl in Bayern findet am 14. Oktober statt.

epd