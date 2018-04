Martin Luther King gilt als einer der bedeutendsten Bürgerrechtler im Kampf gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. In den 50er und 60er Jahren setzte er sich in den USA für die Aufhebung der Rassentrennung ein und begeisterte Millionen mit seiner Rede "I have a dream". Anlässlich seines 50. Todestages am 4. April sind hier seine bewegendsten Zitate aufgelistet.