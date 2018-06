Härterer Kurs in Asylkrise: Merkel stimmt Ankerzentren zu

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Asylbewerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, auch in speziellen "Ankerzentren" unterbringen. Damit schlägt die Kanzlerin einen deutlich härteren Kurs in der Flüchtlingsfrage ein und gibt den Forderungen von Innenminister Horst Seehofer nach.

Bundeskanzerlin Angela Merkel hat sich offenbar zu einem härteren Kurs in der Flüchtlingsfrage entschieden. Wesentlich dazu beigetragen dürfte der Druck der CSU, insbesondere von Innenminister Horst Seehofer, dazu beigetragen haben. Foto: Sven Hoppe/dpa



Das geht aus dem der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin vorliegenden achtseitigen Schreiben der Kanzlerin an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU zu den Ergebnissen der Verhandlungen für eine bessere Steuerung der Migration hervor. Mit Griechenland und Spanien hat Merkel bereits weitergehende Rückübernahmevereinbarungen getroffen.

Außerdem hat die Kanzlerin von 14 weiteren Ländern die Zusage zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten. Merkel hatte die Koalitionspartner am Freitagabend in getrennten Telefonaten über ihre Verhandlungen informiert.

