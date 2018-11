Hat der Tod der Tochter Soltanis Freilassung ausgelöst?

NÜRNBERG - Wie groß muss die Anspannung gewesen sein, wie groß die Erleichterung? Es war gestern kurz vor 13 Uhr, als Maede Soltani endlich Gewissheit hatte: Ihr Vater Abdolfattah, iranischer Bürgerrechtsanwalt und 2009 mit dem Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet, war endlich frei.

Bis zur Erschöpfung kämpfte Maede Soltani für die Freilassung ihres Vaters. Hier hat sie mit ihren Freunden von Amnesty International einen Info-Stand in der Nürnberger Fußgängerzone aufgebaut. © Foto: Michael Matejka



Frei nach mehr als sieben Jahren Haft im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Doch selbst da konnte Maede keine Freudentränen vergießen. Es war nur unendliche Erleichterung. Ein Schrei, das ja. Die Tränen werden aber wohl erst später kommen.

Maedes Familie hat zuletzt unendlich bittere Wochen durchlitten. Am 3. August war Maedes jüngere Schwester Homa völlig überraschend an Herzversagen gestorben, nachts im Schlaf, mit 27. In ganz Iran hatte diese Nachricht Wellen geschlagen. Natürlich kann niemand das beweisen, doch die Familie ist überzeugt, dass Homas Tod etwas mit der Sorge um ihren inhaftierten Vater zu tun hatte, dessen Gesundheit schon angegriffen war. Tausende kamen zur Beerdigung, selbst Regierungsvertreter nahmen teil. Homas Vater stand gramgebeugt über dem offenen Grab. Doch immerhin war er kurzzeitig aus der Haft entlassen worden.

Erste Anzeichen

Tagelang strömten unzählige Menschen in sein Haus, und es war nicht klar, wie lange der 65-Jährige draußen bleiben dürfte. Er ging einfach nicht mehr zurück in die Haftanstalt, für fast drei Monate – und niemand holte ihn ab. Als er sich dann vor rund drei Wochen wieder ins Evin-Gefängnis bringen ließ, gab es schon erste Anzeichen, dass etwas passieren könnte. Vertreter der Staatsanwaltschaft sagten, so berichtet es Maede, "sie wollten versuchen, seine Freilassung zu erreichen". Allerdings: Das hatten sie schon so oft gesagt. Die Hoffnungen waren stets zerstört worden.

Endlich frei: Abdolfattah Soltani mit seinem Sohn Houman. © Foto: privat



Andererseits, wieso versuchen iranische Staatsanwälte, die Freilassung eines inhaftierten Bürgerrechtlers zu erreichen? "Die ganze Justizbehörde war von Anfang an dafür, dass mein Vater freikommt", sagt Maede Soltani. Doch die Staatsanwälte haben nichts zu entscheiden. Soltanis Fall ist politisch. Nicht einmal Präsident Hassan Ruhani, der sich ebenfalls für eine Freilassung der politischen Gefangenen ausgesprochen hatte, hat da etwas zu sagen. Die oberste Instanz ist hier Großajatollah Ali Khamenei.

"Da kam etwas in Bewegung"

Was den Umschwung ausgelöst hat, weiß man auch jetzt nicht. Maede Soltani vermutet aber, dass "etwas in Bewegung gekommen ist, weil Homa gestorben ist". Die Anteilnahme der Menschen im ganzen Land für die Familie Soltani war riesig.

Noch am Montag hatte Maede kurz mit ihrem Vater im Gefängnis telefonieren können. Da wusste er selbst noch nichts von der Freilassung, nur von gewissen Bemühungen. Eine halbe Stunde später ploppte auf Maedes Smartphone eine Whatsapp-Meldung des Anwalts auf: "Ich habe eine gute Nachricht." Und dann ein Foto des Entlassungsschreibens.

Die Freilassung ist allerdings nicht bedingungslos. Soltani darf nicht als Anwalt arbeiten und für fünf Jahre "keine Verbrechen" begehen. Mit anderen Worten: Er darf keine regierungskritischen Äußerungen oder dergleichen von sich geben. Sonst droht ihm eine neue Verurteilung und eine zusätzliche zweijährige Haftstrafe.

Schwer zugesetzt

Die Haft hat Soltani schwer zugesetzt. Nicht zuletzt die völlig unzureichende Häftlingskost trägt dazu bei, dass viele im Gefängnis erkranken. Sie leiden an Mangelerscheinungen, die Widerstandsfähigkeit wird angegriffen. Erst im vergangenen März war Soltani am Tag des iranischen Neujahrsfestes (Nouruz) erneut in einen Hungerstreik getreten – im festen Willen, nicht aufzugeben. Er litt an Magen- und Darmproblemen sowie einem instabilen Blutdruck.

Ansonsten aber hatte sich der Anwalt in Haft unbeugsam gezeigt. Mehrfach war ihm bedeutet worden, er könne freikommen, wenn er nur. . . Sein Haus hätte er verpfänden sollen, nicht mehr als Anwalt arbeiten. Doch solche Bedingungen lehnte er ab, weil er der Auffassung war, er habe gegen keine iranischen Gesetze verstoßen.

13 Jahre beträgt die Haftstrafe, zu der Soltani im Jahr 2011 verurteilt worden war. Zehn Jahre davon erhielt er, weil er zusammen mit seiner heute in London lebenden Anwaltsfreundin Shirin Ebadi ein Menschenrechtszentrum gegründet hatte. Zwei Jahre erhielt er, weil er 2009 den Nürnberger Menschenrechtspreis annehmen wollte, ein weiteres Jahr für "Aktivitäten gegen den Staat". Die Haftstrafe war inzwischen aber auf zehn Jahre verkürzt worden. Die beiden geringeren Strafen wurden gestrichen.

Am Flughafen gestoppt

Den Nürnberger Preis konnte Soltani nicht annehmen. Am Flughafen in Teheran wurde er aufgehalten: Ausreiseverbot. Auch das eine reine Schikane. Selbst der Richter konnte auf die Frage, ob es dafür einen Grund gebe, nur sagen: "eigentlich nicht". Überrascht hat die Familie die Ausreiseverweigerung nicht. "Uns war klar, dass sie ihn nicht gehen lassen würden", sagt Maede.

Sie selbst war damals bereits in Deutschland. Sie studierte in Braunschweig Industriedesign. Inzwischen lebt sie seit Jahren in Nürnberg. Auch ihre Mutter Massoumeh Dehghan war damals gerade in Deutschland zu Besuch. Sie nahm den Nürnberger Preis stellvertretend für ihren Mann in Empfang. Auch sie wurde später für diese Preisannahme für fünf Tage verhaftet und zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Und für sieben Jahre durfte sie den Iran nicht mehr verlassen – bis jetzt.

Wie der Zufall es wollte, kam Massoumeh Dehghan mit ihrem Sohn Hamed (37) just vorgestern bei ihrer Tochter Maede in Nürnberg an, als die Nachricht von der bevorstehenden Freilassung eintraf. Der Anlass: Sie wollen am kommenden Samstag (20 Uhr) in der Nürnberger Markuskirche an einem Benefizkonzert für die Stiftung teilnehmen, die in Homas Namen eingerichtet wurde.

Kann es nicht glauben

"Ich kann es nicht glauben, bis er draußen ist", war Deghans erste Reaktion. Die Nachricht von der Freilassung erreichte die Familie, als sie gestern das schöne Bamberg besichtigte. Natürlich ist Soltanis Frau erleichtert – doch nicht so ganz. Über allem liegt der Tod Homas, der die Familie schwer bedrückt.

Deswegen fällt es auch Maede schwer, befreit aufzulachen. Bis zur Erschöpfung hat die 38-Jährige gekämpft für die Freilassung ihres Vaters. Sie hat sich an Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly ebenso gewendet wie an andere Politiker. Die Nürnberger Bundestagsabgeordneten Michael Frieser und Sebastian Böhm von der CSU haben sich bis zuletzt eingesetzt, genauso Gabriele Heinrich von der SPD und die Nürnberger Gruppe von Amnesty International. Maede hat Mahnwachen organisiert, bei denen auch der Philharmonische Chor sang (dem Maede angehört) und befreundete Musiker spielten. Ihre Freundin Christine Roth, die Anwältin, hat sie kräftig unterstützt und auch die Anwaltskammer dazu gebracht, sich stark für Soltani einzusetzen. Auch unser Verlag hat die Bemühungen unterstützt.

"Im Namen meiner ganzen Familie möchte ich mich herzlich bei allen für diese Unterstützung bedanken", sagt Maede Soltani, die von der gezeigten Solidarität erkennbar gerührt ist. Auch der Menschenrechtspreis habe unendlich geholfen. Diese Art der Unterstützung, sagt Maede, "ist für politische Gefangene so wichtig wie Wasser für die Fische".

GEORG ESCHER