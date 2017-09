2017 Bundestagswahl Hat Jamaika Chancen? - SPD verteidigt Absage an Koalitionsgespräche

Vorläufiges amtliches Endeergebnis - Merkel will keine Minderheitsregierung - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Es ist ein politisches Erdbeben: Die Parteien der Großen Koalition zerfallen, die SPD will in die Opposition gehen. Jetzt greift Martin Schulz die triumphierende Kanzlerin an. Und Berlin geht gegen die erstarkte AfD auf die Straße. Die Entwicklungen im Live-Blog!

Die regionalen Ergebnisse aus den Wahlkreisen im Überblick:

Bilderstrecke zum Thema Gauland feixt, Merkel lächelt zufrieden: Der Wahltag in Bildern Trotz deutlicher Verluste hat die Union mit Kanzlerin Angela Merkel die Bundestagswahl klar gewonnen. Bei Herausforderer Martin Schulz ist die Stimmung getrübt, nachdem die SPD in einem historischen Tief landet. Die AfD feiert als drittstärkste Kraft ausgelassen.



