Herrmann im NZ-Gespräch: Kritik an Rom und Athen

NÜRNBERG - Angesichts der Gefahren durch den islamistischen Terror wirft Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) Griechenland und Italien schwere Versäumnisse vor.

Der bayerische Innenminister schlug vor, Griechenland und Italien für die Umsetzung des Datenaustauschs eine Frist zu setzen und als Sanktion "unsererseits die kontrollfreie Einreise aus diesen Ländern nach Deutschland zu beenden". © dpa



"Das Problem ist, dass gerade Griechenland und Italien noch nicht den automatisierten Zugang zu ihren DNA- und Fingerabdrucksdateien ermöglicht haben", erklärte Herrmann im Gespräch mit der NZ. Somit verstoßen die beiden Länder seit fünf Jahren gegen EU-Recht, so Herrmann weiter. Der ungehinderte europäische Datenaustausch sei wichtig, weil dadurch verhindert werden könne, dass jemand mit unterschiedlichen Identitäten unterwegs sein kann, erklärte Herrmann mit Blick auf den Attentäter von Berlin, der in Deutschland mit 14 verschiedenen Identitäten registriert war. "Wenn das System in Europa funktionieren würde, dann wäre das schon bei der erstmaligen Erfassungs seines Fingerabdrucks in Deutschland bekannt gewesen."

Herrmann will mit Sanktionen Druck ausüben

Herrmann forderte gegenüber der NZ, dass auf Griechenland und Italien "wesentlich mehr Druck" ausgeübt werden müsse. Der bayerische Innenminister schlug vor, den Ländern für die Umsetzung des Datenaustauschs eine Frist zu setzen und als Sanktion "unsererseits die kontrollfreie Einreise aus diesen Ländern nach Deutschland zu beenden".

Angesprochen auf die Rolle der CSU in der künftigen Bundesregierung, erklärte Herrmann, dass es das Anliegen seiner Partei sein müsse, "auch weiterhin kraftvoll auf die deutsche Politik Einfluss zu nehmen". Das könne "nicht davon abhängig sein, ob einem die Art des Politikbetriebs in Berlin gefällt".

Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) hat einen Wechsel nach Berlin nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. Parteichef Horst Seehofer hatte erklärt, dass der CSU-Vorsitzende in der neuen Legislaturperiode in Berlin tätig sein müsse.

Nach einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins "Kontrovers" kann sich die CSU für die Landtagswahl 2018 mit 45 Prozent Stimmenanteil Hoffnungen auf einer erneute absolute Mehrheit im Landtag machen. Die SPD käme derzeit nur auf 14 Prozent.

