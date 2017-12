Herrmann: In einzelnen Regionen ist Syrien relativ sicher

Bayern und Sachsen wollen Neubewertung der Sicherheitslage - vor 1 Stunde

BERLIN/ERLANGEN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bleibt bei seiner Forderung nach einer Neubewertung des Abschiebestopps nach Syrien - trotz der ablehnenden Haltung der Bundesregierung. Der Verband Pro Asyl übt scharfe Kritik.

Bald Ministerpräsident? Joachim Herrmann will womöglich gegen Markus Söder antreten. © Andreas Gebert/dpa



"In einzelnen Regionen wie um Aleppo ist es mittlerweile wieder relativ sicher", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch aus der Türkei würden mittlerweile syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. "Wir fordern deshalb eine Neubewertung der Sicherheitslage und eine Überprüfung des seit 2012 bestehenden strengen Abschiebestopps." Für Schwerkriminelle wie Vergewaltiger und Totschläger könnten schon aus Sicherheitsgründen nicht die gleichen Maßstäbe gelten wie für andere Bürgerkriegsflüchtlinge.

Bayern will gemeinsam mit Sachsen die Bewertung der Sicherheitslage in Syrien auf der am Donnerstag beginnenden Innenministerkonferenz diskutieren. Wie zuvor schon das Bundesinnenministerium hat sich in der Bild am Sonntag auch Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) dazu ablehnend geäußert.

UN-Flüchtlingshilfswerk warnt vor Abschiebungen

Die Hilfsorganisation Pro Asyl forderte, die Diskussion zu beenden. "Mit der Sicherheitslage in Syrien ist das nicht zu vereinbaren", sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt der Deutschen Presse-Agentur. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warne vor Abschiebungen nach Syrien.

Die Diskussion verunsichere auch Arbeitgeber, die bereit seien Flüchtlinge auszubilden oder einzustellen, weil sie nicht wüssten, wie lange diese in Deutschland bleiben könnten. "Man darf nicht über jedes Stöckchen springen, das einem die AfD hinhält."

dpa, tl