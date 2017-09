Herrmann kontert Juncker: "Schengen keinesfalls größer"

MÜNCHEN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht den Vorschlag von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für eine Ausweitung der Schengenzone ohne Grenzkontrollen kritisch. "Eine Ausweitung des Schengen-Raums kann es allenfalls nach einer sehr strengen Überprüfung der Beitrittskandidaten geben", betonte Herrmann.

Herrmann warnt: Schon jetzt gibt es Schengen-Länder wie etwa Griechenland, "die nicht in der Lage und willens sind, ihre Außengrenzen ordentlich zu schützen". Foto: Andreas Gebert/dpa



"Auf Kosten der Sicherheit der deutschen Bevölkerung darf der Schengen-Raum keinesfalls größer werden." Herrmann warnte, schon jetzt gibt es Schengen-Länder wie etwa Griechenland, "die nicht in der Lage und willens sind, ihre Außengrenzen ordentlich zu schützen".

"Aufgrund dieser Schlamperei an den Außengrenzen können wir in Deutschland derzeit auch nicht auf Binnengrenzkontrollen verzichten." Man müsse beim Schutz der EU-Außengrenzen endlich vorwärts kommen. "Rückschritte in Sachen Sicherheit sind in Zeiten gewachsener terroristischer Bedrohung absolut inakzeptabel."

