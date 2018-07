Herrmann: Umwandlung in Anker-Zentren noch im August

REGENSBURG - In Regensburg sollen die Erstaufnahmeeinrichtung und das Transitzentrum zusammengelegt werden. Die Umwandlung der beiden Einrichtungen in ein sogenanntes Anker-Zentrum erfolge noch im August, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag bei einem Ortstermin in Regensburg.

Ziel der Zusammenlegung sei es, "effizientere und schnellere Asylverfahren" durchzusetzen. Auch in den anderen sechs bayerischen Regierungsbezirken soll die Umwandlung in Anker-Zentren noch im August erfolgen.

In dem geplanten Anker-Zentrum soll künftig das komplette Asylverfahren abgewickelt werden, von der Ankunft über das Stellen des Asylantrags bis hin zur Entscheidung. "Anker" ist die Kurzform für "Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung bzw. Rückführung". Geplant ist die Unterbringung von bis zu 1.500 Personen je Zentrum. Erwachsene alleinstehende Asylbewerber sollen bis zu 18, Familien bis zu sechs Monate in den Zentren bleiben, um sicherzustellen, dass beim Verlassen ihr Asylverfahren beendet ist. "Wird ein Asylbewerber anerkannt, kann die Integration so rasch wie möglich beginnen. Wird er abgelehnt, muss die Rückführung in die Heimat so schnell wie möglich durchgesetzt werden", sagte Herrmann.

Verfahren beschleunigen

Derzeit leben insgesamt 872 Flüchtlinge in den beiden Regensburger Einrichtungen, die Kapazität könne aber bis auf 1.450 ausgeweitet werden. Die Verfahren dauerten in Regensburg im Schnitt nicht länger als drei Monate. Trotzdem werde künftig noch eine Außenstelle des Verwaltungsgerichts und der Bundesagentur für Arbeit in dem künftigen Anker-Zentrum angesiedelt sein, um die Verfahren weiter zu beschleunigen, hieß es.

Auf Wunsch der Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wird die schulische Versorgung und Kinderbetreuung ausgebaut. Die Bürgermeisterin hatte zuvor kritisiert, dass "Menschen ohne Perspektive, Beschäftigung und Tagesstruktur auf engem Raum über lange Zeit" untergebracht würden.

