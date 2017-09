Herrmann: "Verbot von 'linksunten' war sehr wichtig"

Innenminister vergleicht Methoden mit denen militanter Islamisten - vor 1 Stunde

FREIBURG - Innenminister Herrmann hat am Samstag das Verbot der Internetplattform linksunten.indymedia.org verteidigt. Der CSU-Mann hat dabei die modernen technologischen Methoden der linksextremen Szene mit denen der militanten Islamisten verglichen.

Der bayerische Innenminister Herrmann sieht Anonymität im Internet als Nährboden für Extremismus. © NZ



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält das Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" für ein wichtiges Signal. "Das war sehr wichtig und konsequent", sagte er der Heilbronner Stimme am Samstag. "Wir haben in Deutschland ein breites Einvernehmen, was den Kampf gegen den Rechtsextremismus betrifft. Aber auf dem linken Auge war und ist manch einer bislang blind." Jede Form von Extremismus müsse aber konsequent verfolgt werden.

Das Bundesinnenministerium hatte die Internetplattform sieben Wochen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels verboten. Die Seite sei die bedeutendste Plattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland, hatte Minister Thomas de Maizière (CDU) gesagt.

Die Internetplattform kündigte bereits ihre Rückkehr an.

"Leider stellen wir fest, dass auf allen Seiten die Radikalisierung in zunehmendem Maße in der Anonymität des Internets stattfindet", sagte Herrmann dem Blatt. "Die Ideologien, wie bei den militanten Islamisten, scheinen mittelalterlich zu sein, aber ihre Anhänger bedienen sich modernster Technik."

Antonia Lange/dpa