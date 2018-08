Historische Wahlkämpfe: Als Politik-Promis in Franken waren

Ob Strauß, Brandt oder Merkel - sie alle statteten der Region schon Besuche ab - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Alle paar Jahre wieder werden auf oberster Politik-Ebene Wahlkämpfe ausgefochten und Kandidaten werben um die meisten Stimmen. Auch Nürnberg und die Region waren im Laufe der Jahre immer wieder Schauplatz von Wahlkampfauftritten berühmter Persönlichkeiten.

Bilderstrecke zum Thema

Willy Brandt, Franz Josef Strauß oder Angela Merkel hautnah: Nürnberg und die Region haben schon etliche spannende Wahlkämpfe erlebt, ob am Hauptmarkt in Nürnberg, am Rathausplatz in Erlangen oder auf der Schnepfenreuther Kirchweih. Die Liste der Promis, die in Nürnberg vorbeigeschaut haben, ist lang.