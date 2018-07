Horst Seehofer hält sich seit Jahrzehnten in der großen Politik. Bei seinen acht Kandidaturen bei Bundestagswahlen und einer Landtagswahl konnte er jedes Mal mit überragenden Ergebnissen das Direktmandat gewinnen. Nun ist es an der Zeit, auf seine politische Karriere zurückzublicken: Im Jahre 1999 erhielt er, damals noch als Bundesgesundheitsminister, den Bayerischen Verdienstorden. Zu diesem Zeitpunkt war Seehofer bereits seit 30 Jahren in der Politik aktiv. Sein politischer Ziehvater Edmund Stoiber bezeichnete ihn schon damals als "Hoffnungsträger". © dpa