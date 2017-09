"Ich wähle, weil...": Bekannte Franken antworten

Neuen Reihe der Nürnberger Nachrichten vor der Bundestagswahl - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am 24. September ist es soweit, die Bundestagswahl steht vor der Tür. In der neuen Reihe der Nürnberger Nachrichten, "Ich wähle, weil...", erklären bekannte Gesichter aus der Region, warum sie an der Wahl teilnehmen werden.

nn