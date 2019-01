Im Ländervergleich: Deutsche zahlen gerne Steuern

Akzeptanz der Steuerlast in Deutschland ist hoch - vor 28 Minuten

BERLIN - Ob Bildung, Infrastruktur oder Sozialhilfe: Die Deutschen finanzieren öffentliche Güter gerne mit ihren Steuern - zumindest im Vergleich zu anderen Staaten wie Mazedonien.

Eine in 141 Ländern durchgeführte Studie zeigte, dass die Deutschen bereitwilliger Steuern zahlen, als Bürger anderer Nationen. © dpa

Die Deutschen sind einer Umfrage zufolge eher bereit als Bürger anderer Nationen, für öffentliche Güter Steuern zu zahlen. Das zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung des Basel Institute of Commons and Economics, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurde.

Das Institut hatte dafür in den vergangenen drei Jahren mit Hilfe von Universitäten und Nichtregierungsorganisationen in 141 Staaten gefragt, wie stark die Bürger bereit seien, Steuern und Beiträge zu akzeptieren, mit denen Gesundheitsversorgung, Bildung, Umweltschutz, Infrastruktur, Sozialhilfe, öffentlich-rechtliche Medien und Kultur finanziert werden.

