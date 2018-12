In China gilt spätestens 2020: Wir wissen alles über dich

BERLIN - Überwachungsstaat China? Ab 2020 soll in dem Riesenreich ein Punktesystem eingeführt werden, das im Guten wie im Schlechten nahezu alles erfasst, was jeder einzelne Mensch macht. Und das könnte spürbare Konsequenzen für alle Bürger haben.

Alle(s) im Blick: Besucher einer Ausstellung über Künstliche Intelligenz in Peking werden mit einem Gesichtserkennungssystem gescannt. Solche Technik soll bald landesweit in ganz China eingesetzt werden. © Nicolas Asfouri/afp



Einen kleinen, wirklich ganz kleinen Vorgeschmack der schönen neuen Welt erleben selbst wir schon gelegentlich: Wenn ein "Freund" von uns Geburtstag hat, dann fragt Facebook beharrlich nach, ob wir ihm denn nicht gratulieren wollten. Gehört sich doch so. Wenn wir bei Amazon ein Buch gekauft haben, dann werden wir daran erinnert, es möglichst schnell zu bewerten, ähnlich wie ein Hotelzimmer, das wir über das Portal Booking gebucht haben. Begründung: Die anderen sollen ja auch profitieren können von unseren Erfahrungen. Und wenn wir längere Zeit gar nichts von uns haben hören lassen, dann ermuntern uns soziale Netzwerke dazu, gefälligst etwas aktiver zu sein.

Aber diese — allesamt von uns noch zu vermeidenden — Lenkungen und Bevormundungen sind gar nichts im Vergleich zu dem, was seit einigen Jahren in China geschieht. "Sozialkreditsystem" heißt die immer weiter perfektionierte Überwachung eines Volks mit 1,4 Milliarden Bürgern. Man kann es in drei Punkten zusammenfassen. Erstens: Der Staat wird dort bald im Guten wie im Schlechten nahezu alles erfassen, was jeder einzelne Mensch macht. Zweitens: All diese Erkenntnisse werden an einer zentralen Stelle zusammengeführt. Drittens: Der Bürger muss mit unmittelbaren Konsequenzen aus seinem Verhalten rechnen.

Punktebasiertes Profil ab Geburt

Die einzelnen Elemente des Sozialkreditsystems sind, für sich genommen, gar nicht so spektakulär und existieren teils auch in Deutschland: Es gibt eine Verkehrssünderdatei, eine Überprüfung der Kreditwürdigkeit, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen und Bewertungsportale im Internet. Dazu kommen zahlreiche ohnehin vorhandene Informationen von Finanzamt, Einwohnermeldeamt und Polizeibehörden. Manche Entwicklungen wie das bargeldlose Zahlen tragen dazu bei, dass sogar noch der Kauf einer Flasche Bier nach Feierabend (oder vielleicht doch schon um die Mittagszeit?) nachvollzogen werden kann.

Die echte Revolution besteht allerdings in etwas anderem: Bis 2020 soll nach dem Willen der chinesischen Regierung aus all diesen Informationen für jeden Bürger ein punktebasiertes Profil erstellt werden. Man wird bei der Geburt bzw. beim Eintritt ins System mit einem Guthaben von 1000 Punkten ausgestattet. Je nach Verhalten werden einem weitere Punkte gutgeschrieben oder abgezogen. Menschen werden so gerankt, wie das bisher nur bei der Kreditwürdigkeit von Staaten der Fall war. Das geht bis hin zur Wortwahl, die Bestnote soll tatsächlich "AAA" heißen.

Aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt

Positiven Einfluss auf die "Note" haben beispielsweise ehrenamtliche, wohltätige Arbeit, die Pflege von Angehörigen, nachbarschaftliches Engagement, Schuldenfreiheit, ja sogar eine Blutspende. Negativ werden dagegen "illegale" Proteste gegen die Regierung, Verkehrsverstöße und sonstige Straftaten sowie unangemessene Kommentare auf Internetportalen bewertet. Es fließt also das gesamte politische, soziale, finanzielle und moralische Verhalten eines Menschen in die Bewertung ein.

Damit hat sich die Vision des Überwachungsstaates aus George Orwells Roman "1984" vollends erfüllt. Und in gewisser Weise auch die mehr als ein halbes Jahrhundert später geschriebene Geschichte "The Circle" von Dave Eggers. In diesen Werken geht es um einzelne Helden (Winston Smith, angestellt im "Ministerium für Wahrheit", und Maebelline Holland, Angestellte der mächtigsten IT-Firma der Welt), die sich der Totalkontrolle entziehen wollen, das aber gar nicht mehr können. Beide Welten sind so beschrieben, dass man aus heutiger liberaler, rechtsstaatlicher, datengeschützter Perspektive keinesfalls darin leben möchte. Auch wenn selbstredend alles angeblich immer nur zum Besten der Menschen geschieht.

Nun sind die Erkenntnisse über den Bürger das eine. Auch unser Staat ist, wenn es darauf ankommt, in der Lage, Informationen über jeden von uns zu sammeln. Doch in China wird dieses Datensammeln Folgen haben, denen sich niemand entziehen kann. Wer einen schlechten Punktestand hat, darf keine Flüge oder Schnellzüge mehr buchen, er kommt für bestimmte Ausbildungen oder öffentliche Stellen nicht mehr infrage und erhält keinen Kredit. Er ist also de facto aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt. Und als ob das noch nicht reichen würde, ist seine miserable Lage auch noch gut erkennbar über schwarze Listen, die jeder einsehen kann.

Vergünstigungen für vorbildliches Verhalten

Umgekehrt dürfen sich Menschen mit hohem Punktestand über zahlreiche Vergünstigungen freuen. Das fängt bei preiswerteren Fahrkarten an und reicht über bessere berufliche Aussichten bis hin zu kürzeren Wartezeiten im Krankenhaus. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass die Angepassten und Erfolgreichen bald noch erfolgreicher sein werden, weil es ihnen leichter gemacht wird im Leben. Außenseiter, etwas chaotisch Veranlagte und Unangepasste werden jedoch nur schwer den Weg zurück in die bürgerliche Gesellschaft schaffen.

Alle Diktaturen der Vergangenheit, auf deutschem Boden vor allem der Nationalsozialismus und das kommunistische Regime in der DDR, hätten begeistert solche Techniken verwendet, wären sie nur zur Verfügung gestanden. Wenn man auf die Stasi (Staatssicherheit) der DDR und deren Überwachungsmethoden zurückblickt, wirkt das vorzeitlich im Vergleich zur chinesischen Totalkontrolle. Heute kann es ausreichen, die Eingaben eines Menschen in den Suchmaschinen und die Online-Einkäufe über einen längeren Zeitraum zu analysieren, um zu wissen, was er denkt.

Li Yingyun vom chinesischen Internetkonzern Alibaba hat es so formuliert: "Wer zehn Stunden am Tag Video-Spiele spielt, wird als träge Person eingestuft. Wer häufig Windeln kauft, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Elternteil und hat ein bestimmtes Maß an Verantwortung." Selbst eine Bewirtschaftung des Wohn- und Verkehrsraumes ist mit Hilfe des Sozialkreditsystems möglich. Zumindest indirekt. Wenn jemand alleine eine große Wohnung belegt, muss er mit Punktabzug rechnen. Teilt er sich die Wohnfläche mit etlichen anderen, führt das zu einer besseren Einstufung — ähnlich wie das Bilden von Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr.

Kaum Widerstand

Es ist nicht einmal mehr nötig, menschliche Kontrollinstanzen dazwischenzuschalten. Im vollautomatisierten Staatswesen könnte es so aussehen: Ein Autofahrer wird von der Gesichtserkennung an einer innerstädtischen Kreuzung identifiziert, weil er zu schnell gefahren ist. Unmittelbar danach folgen die verkehrsrechtliche Ahndung und die Herabstufung im Sozialkreditsystem. Wenn man Glück hat, erlaubt einem das System wenigstens noch, Einspruch einzulegen.

Noch sind in China nicht alle Dateien miteinander verbunden, das System wird nur probehalber in einigen Städten praktiziert. Zum Beispiel in der südchinesischen Küstenstadt Rongcheng, wo Informationen aus 50 öffentlichen und privaten Stellen in die Bewertung von einer Million Einwohnern einfließen.

Der Widerstand ist übrigens gar nicht so groß, wie man das aus westlicher Sicht vermuten würde. In der Volksrepublik sind es die Menschen seit jeher gewohnt, streng überwacht zu werden. Unter Staatsgründer Mao Zedong gab es die "Danweis" (Arbeitseinheiten), die für soziale Kontrolle sorgten. Selbst in die Partnerwahl mischten sie sich ein. Bald wird das einfacher sein: da müssen die Eltern junger Verliebter nur einen Blick auf den Punktestand der Kinder werfen und schon wissen sie, woran sie sind. Menschen werden gerankt wie bisher nur Staaten Unangepasste und Außenseiter dürften kaum Akzeptanz finden.

