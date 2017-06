In Kolumbien kann der Frieden lebensgefährlich sein

Nach 50 Jahren Bürgerkrieg schweigen die Waffen - vor 40 Minuten

PUERTO TEJADA - Kriege und Unruhen, wohin man schaut auf dieser Welt? Nicht ganz: Es gibt auch einige wenige Erfolgsgeschichten der internationalen Krisendiplomatie. Kolumbien zum Beispiel, in dem ein mehr als 50 Jahre andauernder Bürgerkrieg beendet werden konnte. Wir haben das südamerikanische Land bereist.

Eisige Kalorienbombe: Eisverkäuferin Marta (links) hat in ihrem Leben schon viel Gewalt erlebt. Jetzt versucht sie als Kleinunternehmerin ihr Glück.



Eisige Kalorienbombe: Eisverkäuferin Marta (links) hat in ihrem Leben schon viel Gewalt erlebt. Jetzt versucht sie als Kleinunternehmerin ihr Glück.



Süß, zuckersüß, so muss der Frieden in Kolumbien schmecken: Eisverkäuferin Marta dreht ein paar Mal am rumpelnden Schwungrad einer altertümlichen Presse und zertrümmert damit einen Beutel gefrorenes Wasser.

Dann schüttet sie zu dem Eis alles, was die kolumbianische Küche an Süßem zu bieten hat: Honig, Ananasmarmelade, Mangopüree, Limettensaft und gesüßte Kondensmilch - fertig ist die kühle Kalorienbombe.

Die Geschäfte laufen gut. Marta hat ihr Lastenfahrrad, auf dem ihr Eisstand montiert ist, am Rand einer staubig-heißen Straße geparkt, die aus der Kleinstadt Puerto Tejada ins Land hinausführt. Verschwitzte Männer, die im nahen Fluss Sand abgebaut und auf ihre Pferde verladen haben, machen bei Marta ebenso Halt wie Schulkinder auf dem Heimweg.

30.000 bis 70.000 Pesos verdient sie am Tag - ungefähr neun bis 20 Euro. Nicht schlecht für kolumbianische Verhältnisse. Marta hat es geschafft - und dennoch stiehlt sich nur selten ein Lächeln auf das Gesicht der 28-Jährigen. "Ich habe oft Albträume vom Krieg", erzählt Marta, "und immer träume ich, dass meine Tochter erschossen wird." Kein Wunder: Martas Leben ist wie das der meisten Kolumbianer von privater und öffentlicher Gewalt durchtränkt.

Als sie vier ist, wird ihre Mutter bei einer Auseinandersetzung in einem Tanzlokal getötet. Vor elf Jahren, sie ist gerade wenige Tage mit ihrer Tochter schwanger, wird ihr Mann von einem Querschläger getötet. Und Zeugin von Schießereien ist Marta seitdem immer wieder geworden.

Gefährlichste Gemeinde Kolumbiens

Puerto Tejada gilt auch nach dem Friedensschluss vor zwei Jahren als gefährlichste Gemeinde Kolumbiens. Angeblich gibt es mehr kriminelle Banden als Stadtviertel - und das sind immerhin 49. "Ohne Waffe traue ich mich nicht in bestimmte Viertel", berichtet der Polizist Juan Escudero, "da sind noch jede Menge Pistolen und Messer von den entwaffneten Bürgerkriegsparteien im Umlauf."

Nein, so verführerisch süß wie Martas Eiskreationen schmeckt der Frieden in Kolumbien noch nicht. Denn obwohl es deutlich sicherer geworden ist und die Wirtschaft wächst, spüren die Menschen, dass der Frieden nach wie vor mächtige Feinde hat.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Kolumbiens mühsamer Weg zum Frieden 50 Jahre lang herrschte in Kolumbien Bürgerkrieg - einer der längsten und blutigsten Konlfikte der Welt. Seit zwei Jahren schweigen die Waffen, und die Hoffnungen der Menschen auf eine besser Zukunft sind groß. Auch wenn die Gewalt noch immer allgegenwärtig ist.



Mit der Entwaffnung der Farc-Rebellen ist zwar einer der Hauptakteure des Bürgerkriegs verschwunden. Doch die Guerilleros haben vor allem in den ländlichen Regionen Kolumbiens ein Vakuum hinterlassen, das jetzt von Paramilitärs und Banden mit engen Verbindungen zum Drogenhandel gefüllt wird. Und dem Staat gelingt es nicht, schnell genug mit Polizei und Armee überall für Sicherheit zu sorgen.

Für Kokain und Marihuana wird gemordet

Die großen links-revolutionären Ideale, mit denen die Farc vor über 50 Jahren in den Kampf zog, sind längst vergessen. Heute wird fürs Geschäft gemordet - vor allem für Kokain und Marihuana.

Und so kann der weltweit gefeierte kolumbianische Frieden durchaus lebensgefährlich sein. Der Journalist Hollman Morris, der 2011 den Nürnberger Menschenrechtspreis bekam und heute Stadtrat in der Hauptstadt Bogotá ist, berichtet zum Beispiel, dass seit Januar 2016 allein 131 Vertreter der Zivilgesellschaft, die für den Frieden eintraten, ermordet wurden. Also Aktivisten, Gewerkschafter, Journalisten oder auch Bauern, die sich dagegen wehren, dass sie von den Paramilitärs zum Kokain-Anbau gezwungen werden.

Drei Morde pro Nacht

"Wir sind noch immer ein Kriegsland", fasst Yefferson Ospina Bedoya die Situation zusammen. Bedoya ist Redakteur bei der in Cali erscheinenden Tageszeitung El País. Früher war die Millionenmetropole berüchtigt für ihr mächtiges, international agierendes Drogenkartell. Das ist inzwischen zerschlagen, doch Nacht für Nacht geschehen nach Bedoyas Angaben auf den Straßen Calis noch immer durchschnittlich drei Morde.

Frieden, das haben die Kolumbianer nach anfänglicher Euphorie bitter gelernt, ist viel mehr als die Unterschriften zweier Männer unter einen Vertrag und die Entwaffnung einer Rebellenarmee. Dass sich Konflikte auch anders als mit Gewalt lösen lassen, diese Lehre muss erst noch mühsam in jeder Familie, jedem Dorf, im ganzen Land gelernt werden.

Auch im Restaurant von Jefferson, der bis 2014 Offizier der kolumbianischen Armee war und aus diesem Grund seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Elf Jahre kämpfte er gegen die Farc, wie viele Menschen er getötet hat, kann der 31-Jährige nicht sagen.

Eine neue Kultur des Friedens

"Unser Kampf und unsere Stärke haben die Farc an den Verhandlungstisch gezwungen", ist sich Jefferson sicher, Zweifel, möglicherweise nicht das Richtige für sein Land getan zu haben, kommen ihm nicht. Den Friedensvertrag, der im Herbst 2016 den Kolumbianern zur Abstimmung vorgelegt wurde, hat er dennoch abgelehnt. Die Regierung habe in dem Abkommen der Farc zu viele Zugeständnisse gemacht, die Opfer des jahrzehntelangen Terrors habe sie hingegen vergessen, meint Jefferson und spricht aus, was viele Kolumbianer denken.

Das betriebswirtschaftliche Rüstzeug für seine Karriere als Restaurantbesitzer bekam Jefferson, ebenso wie die Eishändlerin Marta, in einem Kurs für Kleinunternehmer. Über 2100 junge Firmengründer haben allein im Bezirk Valle de Cauca die fünfmonatige Schulung belegt und Buchhaltung, Werbung sowie Selbstmanagement gebüffelt. Veranstaltet wurde der Kurs vom Kinderhilfswerk Plan International, das unter anderem mit diesem Programm versucht, eine neue Kultur des Friedens zu schaffen. Denn wer als Unternehmer seine Familie ernähren kann, braucht sich nicht mehr als Guerillero oder Drogenkurier zu verdingen.

"Nutze deine Kraft für den Frieden"

Der Gedanke scheint zu fruchten. Inzwischen würde Jefferson doch für den Friedensplan stimmen, wenn das Volk dazu noch mal befragt würde. "Und ich würde sogar einen ehemaligen Farc-Rebellen bei mir im Restaurant anstellen", meint er, obwohl etwa 50 seiner Kameraden bei den Kämpfen mit den Aufständischen getötet wurden.

Es bleibt dennoch ein mühsames Geschäft, den Frieden aus den Konferenzräumen zu den Menschen zu bringen. Unter dem schönen Titel "Nutze deine Kraft für den Frieden" versuchen daher die Jugendlichen in Palo Blanco mit Hilfe der Organisation Plan, die Kriegsgeschehnisse in ihrem Dorf aufzuarbeiten und daraus Wünsche für die Zukunft abzuleiten.

Sie haben ein zwei Meter langes Plakat in einem kahlen Klassenzimmer der Schule entrollt. Darauf zu sehen: Blaue, grüne, rote und gelbe Sterne, Kreise und Dreiecke. Die Symbole stehen für Angriffe der Farc auf das Dorf, für Attacken anderer Rebellen, explodierte Minen, illegalen und oft tödlichen Bergbau, Misshandlungen, Zwangsrekrutierungen. Es ist eine ziemlich bunte Collage geworden und sie zeigt, wie tief sich private und öffentliche Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in die ländlichen Regionen hineingefressen haben. Und dies nach wie vor tut.

Der Wunsch nach einer eigenen Universität

"Habt ihr in Deutschland auch so viele Probleme?", fragt die 13-jährige Jimena nach der Präsentation - und als Besucher aus dem wohlbehüteten Deutschland kann man nur betreten den Kopf schütteln. Und könnte das reiche Deutschland nicht vielleicht eine Universität hier auf dem Land bauen, fragt der 16-jährige Junior vorsichtig. Dann müsste er in zwei Jahren, wenn er das Abitur hat, nicht jeden Tag zwei Stunden an die Uni von Cali pendeln, wo er Soziale Kommunikation studieren will.

Vermutlich wird sich sein Traum nicht erfüllen - doch er trifft den Kern des kolumbianischen Gewaltproblems. Letztlich geht es - wie schon vor 50 Jahren, als die Farc ihren bewaffneten Kampf begann - noch immer um die gerechte Verteilung des Wohlstandes dieses an sich reichen Landes.

Nirgendwo wird das deutlicher als in Cartagena an der karibischen Küste. Die Metropole mit ihrer wundervollen kolonialen Altstadt ist einer der wichtigste Start- und Zielhäfen für zahllose Karibikkreuzfahrten. An der Küste reiht sich ein weißer, glitzernder Hotelturm an den nächsten - und dahinter, im mühsam trockengelegten Sumpfgebiet von Cartagena, erstrecken sich kilometerweit die Holz- und Wellblechbaracken derer, die vom Tourismusboom nicht profitieren.

Zwischen den Häusern schwimmt tonnenweise Müll

Wenn es regnet, rutschen die steilen Berghänge immer mal wieder ab und begraben einige der Hütten unter sich. In den Kanälen zwischen den Häusern schwimmt tonnenweise Müll, der nach und nach in die Lagune von Cartagena gespült wird. Früher sorgten hier die Bosse der großen Drogenkartelle noch dafür, dass das Marihuana außer Landes gebracht und verkauft wurde. Doch die Chefs sitzen inzwischen in den USA im Gefängnis und kleine Dealer verticken das Gift jetzt direkt in den Slums.

"Vor allem am Nachmittag und in der Nacht herrscht hier oft Gewalt", erzählt ein Mitarbeiter von Plan. Nach 16 Uhr lasse man sich in einigen der Barrios genannten Vororte besser nicht mehr auf der Straße blicken.

Aus dem Rahmen fallen: Theaterspiel für eine bessere Zukunft.



Aus dem Rahmen fallen: Theaterspiel für eine bessere Zukunft.



Und weil so niemals aus dem Frieden auf dem Papier ein Frieden in der Realität wird, haben sich zehn Jungen und Mädchen aus Clemencia vorgenommen, tiefer nach den Ursachen des Konfliktes zu schürfen. Sie stehen im örtlichen Kulturzentrum mit stilisierten Bilderrahmen auf der Bühne und proben in einem Theaterstück, wie es ist, aus ebendiesen Rahmen zu fallen.

Ein friedliches Land aufbauen

"Wenn ich mit Puppen spiele, schimpft mein Vater und sagt, ich sei eine Schwuchtel", lässt der 13-jährige Miguel seine Bühnenfigur sagen. Und Viktor, 14 Jahre alt, spielt einen jungen Vater, der sich zusammen mit der Teenager-Mutter (von denen es im Kolumbien sehr viele gibt) um das gemeinsame Kind kümmert (was eher Seltenheitswert hat). Gleichberechtigung heißt das Zauberwort: Mädchen sollen Alternativen zu stereotypen Rollenklischees und häuslicher Gewalt erleben, Jungen zum omnipräsenten Machismo der Männer in Kolumbien. Und, wenn alles gut läuft, gemeinsam ein friedlicheres Land aufbauen.

Ob das klappt? Yefferson Ospina Bedoya, der Journalist aus Cali, der viel über die kriminellen Strukturen in seiner Stadt und die Folgen des Bürgerkriegs recherchiert hat, ist sich da nicht so sicher. "Als Journalist bin ich optimistisch. Aber persönlich glaube ich nicht daran, dass mein Sohn eine friedliche Zukunft erleben wird."

ARMIN JELENIK