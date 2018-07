In letzter Sekunde: Seehofer lenkt - wieder einmal - ein

Regierung stand vor dem Ende - CDU und Kanzlerin Merkel unnötig düpiert - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Endlich haben sich Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt. Vorangegangen war jedoch ein unwürdiges Theater, das zum Scheitern der Regierung hätte führen können - und das völlig ohne Not, meint NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Endlich haben sich Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt. © Michael Kappeler/dpa



Endlich haben sich Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt. Foto: Michael Kappeler/dpa



Er ist das Stehaufmännchen der deutschen Politik: Horst Seehofer wollte schon mal ganz aufhören mit dem aufreibenden Geschäft, stürzte sich aber bald wieder voll hinein. Er ist ein Polit-Junkie: Dazuzugehören – das kann süchtig machen. Und empfindlich: Bis kurz vor knapp funkte Seehofer nun dazwischen – nicht mit sachlichen, sondern mit rein emotionalen Zwischenrufen, die zeigen, wie zerrüttet sein Verhältnis zu Angela Merkel ist und auch nach dem späten Kompromiss bleibt.

Und nun hat der Mann, am 4. Juli 69 wird, in allerletzter Minute einen Kompromiss mit angebahnt, der ihm wieder mal das Überleben im Amt sichern soll. Zuvor sah es so aus, als könne an Seehofers Unberechenbarkeit eine Regierung scheitern. Doch alle Beteiligten haben ganz offensichtlich endlich den Ernst der Lage erkannt, in die sich selbst ohne Not gebracht haben.

Es ist in der alarmistischen Debatte fast untergegangen, wie derb die CSU mit ihren Koalitionspartnern umging — gegen alle Regeln. Seehofers Kernforderung — Rückweisungen an der Grenze im nationalen Alleingang — stand ganz bewusst so nicht im Koalitionsvertrag, sie wurde darin abgelehnt. Die CSU hat das Thema dann zur Schicksalsfrage aufgebauscht, sie hat so getan, als drohe eine Überflutung Deutschlands, wenn sie sich nicht durchsetzt. Dabei geht es um vielleicht 100 bis 150 Fälle pro Monat. Eine Marginalie, eine Micky Maus, die zum Monster gemacht wurde, wie Seehofer es sehr richtig beschrieb.

Unseriös und ungebührlich

Aber eben von ihm und seiner CSU. Das war unseriös, ja ungebührlich; so düpiert man Koalitionspartner, so war die CSU auf dem schlimmsten Wege, eben jenes Vertrauen und jene Glaubwürdigkeit zu zerstören, um die sie doch ein "Endspiel" führen wollte.

Wer ein Endspiel will, der muss planen, welcher Ausweg denn am Ende stehen kann. Wie es aussieht, haben die CSU-Spitzen genau dies nicht getan. Und das, diese Unprofessionalität, überrascht beim Blick vor allem auf den Polit-Profi Markus Söder, der doch sonst stets genauestens kalkuliert, wie er ans Ziel kommt. Der Blick auf alle Umfragen hat der CSU gezeigt: Sie ist dabei, sich ins Aus zu manövrieren. Auch deshalb lenkte sie nun ein - weil sie sich selbst in eine desaströse Lage geführt hat.

Das Gegenteil erreicht

Seehofers Rücktritt vom Rücktritt, die Chaos-Nacht zum Montag, hat letztlich nur eines erreicht – und zwar genau das Gegenteil von dem, was er wollte: Die CDU hat sich wieder hinter Angela Merkel geschart — und zwar viel eindeutiger, als viele in der Partei hinter ihrer auch dort umstrittenen Flüchtlingspolitik und ihrem (Nicht-)Führungsstil insgesamt stehen.

Nun also der Vorschlag mit den Transitzentren. Die CSU kann sich damit präsentieren als die Kraft, die Bewegung ins Asyl-Thema gebracht hat. Die Lösung, die nachts auf den Tisch kam, ist ein klassischer Kompromiss. Mit gutem Willen hätte sich so eine Lösung auch viel früher, ohne Getöse, erreichen lassen. Und: Inhaltlich setzte sich Merkel durch, es gibt keinen nationalen Alleingang, den die CSU so vehement gefordert hatte.

Dass Seehofer im Amt bleibt, kommt Markus Söder und Alexander Dobrindt – die um die Nachfolge kämpfen – zupass: Ein Rücktritt jetzt hätte dazu geführt, dass ein Mitschuldiger für die aktuelle CSU-Krise sich aus der Verantwortung hätte stehlen können. Auch aus der Verantwortung für ein schlechtes Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl, für das die CSU in den letzten Tagen alles getan hat.

Das Land hat durchaus noch andere Probleme als die Flüchtlingskrise, die angesichts sinkender Zahlen und entgegen vieler Parolen an Bedeutung verliert. Die Koalitionäre sollten nun, nach der Beilegung des Theaterdonners, endlich wieder tun, wozu sie gewählt wurden: regieren, nicht polarisieren.

Alexander Jungkunz E-Mail