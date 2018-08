Inobhutnahme: So oft muss das Jugendamt einschreiten

61.000 Kinder und Jugendliche wurden 2017 von ihren Eltern getrennt - vor 1 Stunde

WIESBADEN - Die Jugendämter in Deutschland haben 2017 mehr als 61.000 Kinder und Jugendliche zeitweilig aus ihren Familien genommen. Oft sind die Eltern oder ein Elternteil überfordert. Doch auch unbegleitete Flüchtlinge treiben die Staistik nach oben.

Die deutschen Jugendämter sind verpflichtet, die Minderjährigen bei drohenden Gefahren, Gewalt oder Vernachlässigung aus ihren Familien zu nehmen. © dpa



Die deutschen Jugendämter sind verpflichtet, die Minderjährigen bei drohenden Gefahren, Gewalt oder Vernachlässigung aus ihren Familien zu nehmen. Foto: dpa



Ein Drittel der Jungen und Mädchen (20.300) war noch im Kindesalter (unter 14), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Neben den Kindern wurden rund 41.000 Jugendliche (unter 18) in Obhut genommen. Bei ihnen handelte es sich in mehr als der Hälfte der Fälle (51 Prozent) um unbegleitete Flüchtlinge.

Die deutschen Jugendämter sind verpflichtet, die Minderjährigen bei drohenden Gefahren, Gewalt oder Vernachlässigung aus ihren Familien zu nehmen. Bis eine Lösung gefunden ist, werden sie in Obhut genommen und gegebenenfalls in einem Heim oder bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Bei den Kindern unter 14 leiteten die Jugendämter die vorläufigen Schutzmaßnahmen am häufigsten (49 Prozent) wegen Überforderung der Eltern oder eines Elternteils ein. Auch der Schutz vor Vernachlässigungen (21 Prozent) und Misshandlungen (14 Prozent) spielte in dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle. Jede zweite vorläufige Schutzmaßnahme im vergangenen Jahr konnte nach spätestens zwei Wochen beendet werden.

Bei den Jugendlichen waren unbegleitete Einreisen aus dem Ausland der häufigste Grund für Inobhutnahmen (51 Prozent). Auch die Überforderung der Eltern oder eines Elternteils (18 Prozent) und allgemeine Beziehungsprobleme (8 Prozent) zählten zu den Gründen.

Die meisten vorläufigen Schutzmaßnahmen endeten bei den Kindern unter 14 Jahren mit der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten (43 Prozent) oder einer erzieherischen Hilfe in einem Heim beziehungsweise einer Pflegefamilie (32 Prozent). Die Jugendlichen kehrten dagegen deutlich seltener zu den Sorgeberechtigten zurück (19 Prozent).

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die aktuellen Zahlen infolge einer Gesetzesänderung zum Umgang mit unbegleitet eingereisten Minderjährigen nur eingeschränkt mit den früheren Zahlen vergleichbar. Dadurch gab es im Berichtsjahr 2017 rund 22.500 Inobhutnahmen aufgrund unbegleiteter Einreise (37 Prozent). Trotz dieser Erweiterung lag die Zahl der Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise deutlich unter der Zahl von 2016. Damals waren gut 44.900 reguläre Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise gemeldet worden.

epd