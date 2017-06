IS-Chef Al-Baghdadi bei russischem Angriff getötet?

Moskau untersucht Hinweise auf den Tod von Abu Bakr al-Baghdadi - vor 1 Stunde

MOSKAU - Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al- Baghdadi, ist womöglich schon Ende Mai bei einem russischen Luftangriff in Syrien getötet worden. Bei dem Treffen hätten sich Anführer der Miliz südlich der Stadt Rakka getroffen.

Er gilt Oberhaupt der Terrormiliz "Islamischer Staat" und rief dessen "Kalifat" aus: Abu Bakr al-Baghdadi. Nun wurde bekannt, dass er möglicherweise bei einem russischen Luftangriff auf die syrische Stadt Rakka getötet wurde. © Furqan Media (dpa)



Er gilt Oberhaupt der Terrormiliz "Islamischer Staat" und rief dessen "Kalifat" aus: Abu Bakr al-Baghdadi. Nun wurde bekannt, dass er möglicherweise bei einem russischen Luftangriff auf die syrische Stadt Rakka getötet wurde. Foto: Furqan Media (dpa)



Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag in Moskau, es überprüfe Hinweise darauf, dass al- Baghdadi bei einem Luftschlag am 28. Mai nahe der syrischen IS-Hochburg Raka ums Leben gekommen sei. Dem Ministerium zufolge bombardierte die russische Luftwaffe Ende Mai ein Treffen von Anführern der IS-Miliz südlich von Rakka. Ziel der Versammlung sei es gewesen, IS-Kämpfer aus der umkämpften Stadt zu befreien.

An diesem Treffen habe Informanten zufolge auch al- Baghdadi teilgenommen. Über verschiedene Quellen werde nun versucht, eine Bestätigung für seinen Tod zu erhalten. Al- Baghdadi hatte 2014 mit der IS-Miliz weite Teile des Iraks und Syriens erobert. Er rief dort anschließend ein "Kalifat" aus. Schon im Spätherbst 2014 hatte es einmal Spekulationen über den Tod des IS-Chefs gegeben.

dpa