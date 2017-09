Israel schießt Hisbollah-Drohne über Golanhöhen ab

Konflikt im nahen Osten verschäft sich immer weiter - vor 42 Minuten

TEL AVIV - Israels Armee hat am Dienstag nach eigenen Angaben eine Drohne über den Golanhöhen abgeschossen. Man gehe davon aus, dass das unbemannte Flugobjekt von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gesteuert wurde, die an der Seite der syrischen Regierungstruppen kämpft.

Israelische Soldaten bei einer Militärübung auf den Golanhöhen. In den letzten Tagen verschäft sich der Konflikt mit der Hisbollah. © Jalaa Marey/AFP



Israelische Soldaten bei einer Militärübung auf den Golanhöhen. In den letzten Tagen verschäft sich der Konflikt mit der Hisbollah. Foto: Jalaa Marey/AFP



Eine Rakete des Abwehrsystems Patriot habe die aus Syrien eingedrungene Drohne abgeschossen. Conricus sagte, nach israelischen Informationen handele es sich um eine im Iran hergestellte Drohne, die vom Militärflughafen im Bereich von Damaskus abgeflogen sei. "Sie war auf einem Aufklärungsflug entlang der Golanhöhen", sagte der israelische Militärsprecher. "Wir haben gesehen, dass sie die Grenze überquerte und in die entmilitarisierte Zone zwischen Israel und Syrien eindrang. Dann beschlossen wir, sie abzufangen."

Israel hält den größten Teil der Golanhöhen seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt. Wegen der Kämpfe in Syrien kommt es im Grenzgebiet immer wieder zu Zwischenfällen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah kämpft an der Seite der syrischen Regierungstruppen. Israel wirft dem Iran vor, es wolle in Syrien eine militärische Präsenz aufbauen.

"Die israelische Armee wird keine Verletzung der israelischen Souveränität zulassen und es den Kräften des Irans, der Hisbollah, des Islamischen Dschihad oder militanten Schiiten nicht erlauben, sich israelischen Grenzen zu nähern", sagte Conricus. Man werde schnell auf jede Grenzverletzung reagieren. Gegenwärtig habe Israel jedoch kein Interesse an einer weiteren Eskalation.

