Italien will sich Mission "Sophia" entziehen

BERLIN - Italien wird es zu viel: Nachdem bereits Schiffen von Nichtregierungsorganisationen das Anlegen verboten wurde, soll dies nun auch für die Rettungsschiffe "Sophia" der EU-Kommission gelten. Alternativen zur Verteilung der Flüchtlinge gibt es bis jetzt noch nicht.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will den Flüchtlingsstrom vermindern.



Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will den Flüchtlingsstrom vermindern. Foto: Angelo Carconi/ANSA/AP (dpa)



Italien will auch geretteten Migranten an Bord von Schiffen der EU-Marinemission Sophia künftig die Aufnahme verweigern. Das habe der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini vor drei Tagen mitgeteilt, berichtete die Welt (Freitag) unter Berufung auf ein Schreiben, das der Zeitung vorliege. Zuletzt waren vor allem die Flüchtlingsrettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen abgewiesen worden.

Auf der Suche nach Lösungen

Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit hätten die zuständigen Botschafter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) bereits am Mittwoch über alternative Lösungen zur Verteilung der geretteten Migranten beraten. Ein Konsens sei dabei nicht gefunden worden. Die Beratungen sollen an diesem Freitag fortgesetzt werden, wie es heißt.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte bereits am Samstag in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk eine Revision der Mission Sophia gefordert, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Auch Innenminister Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega, fordert, dass nicht mehr alle Schiffe von EU-Missionen wie Themis oder Eunavfor Med Sophia, an der auch Deutschland beteiligt ist, automatisch in Italien einlaufen.

