Italiens Dauerdrama: Wahlen werden Krise nicht lösen

Stimmung ist seit langem auf dem Tiefpunkt - Junge Generation verzweifelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Stimmung in Italien ist seit langem auf dem Tiefpunkt. Vor allem die junge Generation ist angesichts hoher Arbeitslosenquoten verzweifelt und hat nur noch wenig Hoffnung auf Besserung nach den Parlamentswahlen am 4. März. Viele werden ihre Stimme deshalb wohl gar nicht abgeben, was wohl einmal mehr für unübersichtliche Mehrheitsverhältnisse sorgen wird und dem Land im Vorfeld eine irrwitzige Wahlschlacht bescherte.

Wenn es bei den Wahlen überhaupt eine Mehrheit gibt, dann laut aktueller Umfragen für das sogenannte Mitte-rechts-Bündnis mit Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi und Matteo Salvini (von links) an der Spitze. © Foto: AFP/Alberto Pizzolli



An Alarmismus mangelt es auch diesmal nicht. Wie praktisch vor jeder italienischen Wahl in den letzten Jahren warnen auch diesmal Wirtschaftsexperten vor dem Absturz der drittgrößten EU-Volkswirtschaft mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Gemeinschaft.

So zeichnet das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung aktuell die desaströse Lage Italiens mit den üblichen erschreckenden Zahlen nach: Die Staatsverschuldung liegt bei 2,3 Billionen Euro, was 23 Prozent der gesamten Verschuldung im Euro-Raum entspricht – obwohl der italienische Anteil an der Wirtschaftsleistung nur bei 15 Prozent liegt.

Die Verschuldungsquote entspricht inzwischen 132 Prozent des Bruttoinlandprodukts (Deutschland: 68 Prozent). Daran haben noch nicht mal die Niedrigzinsen der letzten Jahre etwas geändert. Nun wurde Italien bereits so oft Staatsbankrott und Untergang prophezeit, dass das tatsächliche Eintreten dieses Falles unwahrscheinlich ist.

Jugendarbeitslosigkeit im Durchschnitt bei 36 Prozent

Fest steht aber auch, dass die letzten zehn Jahre der Dauerkrise selbst dem italienischen Mittelstand als traditionellem Rückgrat der Volkswirtschaft furchtbar zugesetzt haben. Selbst wer hart und lange arbeitet (und das wird in Italien entgegen immer noch vorhandener Klischees meist getan), verdient oft zu wenig, um mehr als nur ganz knapp über die Runden zu kommen. Und wer sich in diesen Zeiten nach der Schule oder der Uni auf die Suche nach einem Job macht, geht meist leer aus.

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Durchschnitt immer noch bei 36 Prozent. Im Norden des Landes deutlich darunter, in den strukturschwachen Gebieten in der Mitte und vor allem im Süden deutlich darüber. So werden junge Italiener immer später finanziell unabhängig und müssen von den Eltern lange Zeit unterstützt werden. Auch noch mit Mitte 30 von "Transferzahlungen" der Familie abhängig zu sein ist nicht ungewöhnlich. Entsprechend verheerend könnte die Wahlbeteiligung gerade bei den Jungwählern diesmal ausfallen.

Auch Protest nutzt sich ab

Sie haben zwar bei den letzten Parlamentswahlen 2013 der "Fünf-Sterne"-Protestbewegung (M5S) mit zu ihrem großen Erfolg verholfen, was angesichts der damals ebenso prekären Wirtschaftslage nicht verwunderlich war. Inzwischen ist aber bei vielen Ernüchterung eingetreten und die Hoffnung verflogen, dass sich mit den neuen und im Gegensatz zum Personal der etablierten Parteien nach wie vor frisch wirkenden Abgeordneten tatsächlich etwas ändert.

Dennoch liegt M5S mit dem charismatischen 31-jährigen Luigi di Maio als Spitzenkandidat in den Prognosen noch gut. 27 Prozent könnten möglich sein, etwas mehr als für das Mitte-links-Bündnis mit den italienischen Sozialdemokraten (PD) um Matteo Renzi möglich scheint. Weiter vorne liegt in den Umfragen nur das Mitte-rechts-Bündnis, wobei man für die "Mitte" lange suchen muss.

Im Wesentlichen besteht das Konglomerat schließlich aus Matteo Salvinis europafeindlicher Rechtsaußen-Truppe von der Lega Nord, der offen postfaschistisch-rechtsradikalen Partei "Fratelli d’ Italia" (Brüder Italiens) rund um Giorgia Meloni und die "Forza Italia" mit dem inzwischen 81-Jährigen Silvio Berlusconi als scheinbar ewigem Anführer.

Rechts außen auf Stimmenfang

Der ehemalige "Cavaliere" (der Ehrentitel wurde Berlusconi 2014 aberkannt) darf zwar als vielfach verurteilter und inzwischen vorbestrafter Steuerbetrüger kein hohes politisches Amt mehr ausüben. Er tut aber so, als würde er der nächste Premier und schreckte im Wahlkampf auch nicht davor zurück, rechts außen auf Stimmenfang zu gehen. Nachdem ein Lega-Aktivist in der Kleinstadt Macerata auf Migranten geschossen hatte, erklärte Berlusconi im Fernsehen, er sehe "keinen klaren politischen Bezug".

Aber das war ohnehin nur die Spitze des Eisbergs in einem extremen Wahlkampf mit sich regelmäßig im Fernsehstudio anbrüllenden Kandidaten, die darüber hinaus das Blaue vom Himmel herunter versprachen. In Euro umgerechnet summiert sich die Einlösung der bisher von den Parteien gemachten Wahlversprechen auf über 100 Milliarden Euro.

ARNO STOFFELS