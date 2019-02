Jens Spahn hält Krebs in zehn bis 20 Jahren für besiegbar

Die Fortschritte bei der Krebserkennung und Prävention seien immens - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Gesundheitsminister Jens Spahn hält Krebs in absehbarer Zeit für besiegbar. Schon in zehn bis 20 Jahren könne es soweit sein. Der medizinische Fortschritt sei immens - vor allem in der Krebserkennung und Prävention.

Jens Spahn glaubt daran, dass Krebserkrankungen in zehn bis 20 Jahren heilbar sein könnten. Das Foto zeigt ihn vor einer Kabinettssitzung im Berliner Kanzleramt. © Stefan Boness/Ipon, imago/IPON



Der CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn hält Krebsleiden in absehbarer Zeit für besiegbar. "Es gibt gute Chancen, dass wir in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben", sagte Spahn der Düsseldorfer Rheinischen Post am Freitag. Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend: "Wir wissen deutlich mehr. Es gibt Fortschritte bei der Krebserkennung, bei der Prävention."

Immerhin ein Fünftel der Krebserkrankungen ließen sich aufs Rauchen zurückführen, so Spahn. Eine weitere Ursache seien schlechte Ess- und Lebensgewohnheiten, die man durch Aufklärung stärker in den Griff bekommen könne. Spahn sieht auch bei der Vorsorge erhebliche Fortschritte. So werde das Darmkrebsscreening ausgeweitet. "Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir einen Impfstoff gegen das HP-Virus entwickeln werden und dieses Virus theoretisch ausrotten könnten, wenn sich die jungen Menschen vor dem ersten Sexualverkehr impfen lassen", so Spahn.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Krebshilfe die „Nationale Dekade gegen Krebs“ ausgerufen. Spahn hatte dazu gemeinsam mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) eine weitere Bündelung der Forschung und zusätzliche Fördergelder für klinische Studien zur Prävention, Diagnose und Therapie in Höhe von 62 Millionen Euro angekündigt.

epd