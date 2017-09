2017 Bundestagswahl Josef Göppel nimmt Abschied vom Bundestag

Das Öko-Gewissen der CSU verlässt die ganz große Bühne - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/ANSBACH - Er ist seit über 45 Jahren in der Politik, doch nun bleibt ihm nur noch das Amt des Ansbacher Kreisrats: Der profilierte Umweltpolitiker Josef Göppel (CSU) aus Herrieden verabschiedet sich vom Bundestag.

Josef Göppel, hier in seinem Lieblingswald in Herrieden bei Ansbach, verabschiedet sich aus dem Bundestag und verlässt damit die ganz große Bühne der deutschen Politik. Foto: Peter Roggenthin



Das "Öko-Gewissen der Union" war oft gefragt worden, ob er nicht der falschen Partei angehört. Doch den Gefallen eines Austritts tat der 67-Jährige auch Parteifreunden nicht. Jenen, denen Göppels Engagement in Sachen Artensterben, Flächenfraß und Verschmutzung der Meere zu groß war. Quertreiber und Sturkopf nannten sie ihn, doch der Gescholtene hat einen Austritt nie ernsthaft erwogen. Ihm war es immer wichtig, innerhalb seiner Partei etwas bewegen zu können.

Seine Überzeugungen vergaß der Mittelfranke dabei nicht. Er nahm es gerne in Kauf, dass er gelegentlich aneckte. Dass man ihn manchmal milde belächelte, überstimmte oder einfach ignorierte. „Ich habe nie einen Konflikt gescheut“, sagt der Mann aus Herrieden im Kreis Ansbach. Der gelernte Förster gehörte dem mittelfränkischen Bezirkstag 20 Jahre an, von 1974 bis 1994. Anschließend war er Abgeordneter im Landtag und ab 2002 im Bundestag.

Nach den Wahlen im September zieht sich der 67-Jährige zurück und ist dann nur noch Mitglied im Ansbacher Kreistag. Als 20-Jähriger war er gleichzeitig in die CSU und in den Bund Naturschutz eingetreten. Beharrlich kämpfte er seitdem für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, gegen eine dritte Startbahn für den Münchner Flughafen oder für den Atomausstieg. Das Negativ-Image des ewigen Nein-Sagers will sich Göppel aber deswegen nicht anhängen lassen. Nach den Zahlen der Bundestagsverwaltung hat er in 15 Jahren Berlin genau 27 Gesetze abgelehnt: "Da kann man nicht sagen, dass es zu viele sind".

Der Energiegewinnung aus Sonne, Windkraft und Biogas will sich Göppel weiter mit aller Kraft widmen. Beispielsweise als Mentor für Energiepartnerschaften mit Afrika. Der 67-Jährige wird Energiebeauftragter für ein Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es will jungen Menschen in Afrika eine Ausbildung im Elektrohandwerk ermöglichen und damit als Hilfe zur Selbsthilfe das Solarzellengeschäft beleben.

Auch die Arbeit der Landschaftspflegverbände will der 67-Jährige voranbringen. Göppel hatte 1986 die erste derartige Allianz von Naturschützern und Landwirten in Mittelfranken ins Leben gerufen. Die bei ihrer Gründung heftig umstrittene Vereinigung ist laut Göppel heute ein Erfolgsmodell, das nun auf europäischer Ebene Schule machen soll. Die Zeit nur noch auf dem Hochsitz im Wald zu verbringen — dieser Gedanke ist dem Forstmann jedenfalls fremd.

hma