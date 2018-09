Juncker-Nachfolge: Merkel stützt Weber bei EU-Wahlen

46-Jähriger soll Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei werden - vor 1 Stunde

BRÜSSEL - Das Personalkarussell vor der Europawahl 2019 kommt langsam in Schwung. Einen der wichtigsten Posten hat wahrscheinlich der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber im Blick.

Manfred Weber, EVP-Fraktionschef, und Angela Merkel bei einem gemeinsamen Treffen in München. © Peter Kneffel/dpa



Bei der Suche nach einem Nachfolger für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 2019 wächst der Rückhalt für eine mögliche Kandidatur von CSU-Vize Manfred Weber. Auch Kanzlerin Angela Merkel soll nach übereinstimmenden Medienberichten Unterstützung signalisiert haben, falls der 46-Jährige Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei werden möchte. Der Spiegel schrieb, Weber wolle diese Kandidatur demnächst anmelden. Der ehemalige CSU-Chef Theo Waigel lobte Weber in höchsten Tönen.

Weber, derzeit EVP-Fraktionschef im Europaparlament, hatte in den vergangenen Monaten Interesse an der Spitzenkandidatur der Christdemokraten für die Europawahl im Mai 2019 durchblicken lassen. Er hat sich aber noch nicht erklärt.

Entscheidung noch nicht getroffen

Zu am Freitag erschienenen Berichten in Focus, Passauer Neuer Presse und Spiegel wollte sich sein Sprecher aber nicht äußern. Merkels Sprecher Steffen Seibert sagte: "Es gibt keinen neuen Sachstand gegenüber dem, was die Bundeskanzlerin dazu neulich gesagt hat." Damals hatte Merkel erklärt, es seien noch keine Entscheidungen zur Besetzung von EU-Spitzenposten getroffen worden.

Die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, wird voraussichtlich auch im nächsten EU-Parlament die stärkste Fraktion stellen. Ihr Spitzenkandidat hätte damit Chancen, Ende 2019 Junckers Nachfolger zu werden. Erstmals seit mehr als 50 Jahren könnte wieder ein Deutscher an die Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde rücken.

Vorher warten jedoch noch mehrere Hürden: Die interne Bewerbungsfrist bei der EVP beginnt erst Ende nächster Woche (6.9.). Selbst wenn sich Weber erklärt, müsste er sich wahrscheinlich gegen innerparteiliche Konkurrenz durchsetzen. Die Entscheidung fällt offiziell bei einem EVP-Parteitreffen in Helsinki am 8. November.

Nominierung von Staats- und Regierungschefs

Um neuer Kommissionspräsident zu werden, müsste der Spitzenkandidat dann nicht nur ein gutes Wahlergebnis einfahren, sondern anschließend auch offiziell von den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten nominiert und vom Europaparlament gewählt werden.

In der EVP laufen dem Vernehmen nach noch diverse Gespräche. Juncker selbst kommt am Dienstag zu einem Treffen mit Merkel nach Berlin. Ob es dabei auch um das Thema Spitzenkandidatur geht, wollte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag nicht bestätigen.

Unterstützung signalisiert

Laut Spiegel hatte sich Weber selbst am Dienstag mit Merkel in Berlin getroffen. Dabei habe die Kanzlerin nach Informationen des Blattes keine grundsätzlichen Einwände gegen eine Spitzenkandidatur Webers vorgebracht. Focus und Passauer Neue Presse schrieben, Merkel habe Unterstützung signalisiert. Diese Woche hatte sich bereits der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger für Weber ausgesprochen. Der frühere CSU-Chef und Bundesfinanzminister Waigel sagte der Passauer Neuen Presse und dem Donaukurier (Samstag): "Manfred Weber gehört zu den sympathischsten Politikern, die ich überhaupt kenne." Die EVP-Fraktion manage er seit Jahren glänzend.

Weber sitzt seit 2004 im Europaparlament und führt die größte Parlamentsfraktion seit 2014. Seit 2015 ist er stellvertretender Vorsitzender der CSU. Der Katholik ist studierter Diplomingenieur.

dpa