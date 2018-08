Juso-Chef Kevin Kühnert fordert europäische Verfassung

Kritik an eigener Partei: "Wir brauchen eine Vision für die Zukunft" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Europa steht am Scheideweg - das sieht auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert so. Im Interview mit den Nürnberger Nachrichten fordert er eine europäische Verfassung. Auch mit Kritik an der eigenen Partei spart Kühnert nicht.

Geht nicht zimperlich mit seiner Partei um: Kevin Kühnert. © Michael Kappeler/dpa



Geht nicht zimperlich mit seiner Partei um: Kevin Kühnert. Foto: Michael Kappeler/dpa



"Ich plädiere für eine europäische Verfassung. Nur das ebnet uns den Weg, um über ein soziales Europa zu reden", sagte der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert im Interview mit den Nürnberger Nachrichten. "Europa ist im Moment etwas, das im Alltag noch nicht sehr vielen Menschen sichtbare Vorteile bringt, weil es überdurchschnittlich viel um Wirtschaft und Finanzen geht."

Der Vorschlag müsse schnell umgesetzt werden, um die europäische Idee zu retten: "Wenn man mitbekommt, wie der Brexit abgelaufen ist, wenn man mitbekommt, wie ein paar autoritär gestrickte ältere Herren dieser Welt, vermeintlich in der Lage sind, Dinge in Sekundenbruchteilen über Bord zu werfen, die über Jahrzehnte von unseren Eltern und Großeltern erkämpft wurden, dann muss das Leute, die nicht völlig taub und stumm sind, doch irgendwie aufrütteln", sagt Kühnert. 'Es bringt halt nichts, nur online eine Petition zu unterschreiben und zu sagen: "Irgendwie bin ich auch für Toleranz und Offenheit.' Es wäre schön, wenn die Mehrheit häufiger mal als solche in Erscheinung treten würde und sagt, dass Politik für ihre Interessen gemacht werden soll und nicht für die, die am lautesten schreien."

Vor allem junge Menschen seien gefordert, für Europa zu kämpfen: "Die junge Generation merkt heute das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass die Welt, in die wir hineingeboren wurden, nicht wie selbstverständlich so erhalten bleibt. Es gibt Leute, die wollen wieder zurück in die Vergangenheit, die wollen raus aus der Europäischen Union, die wollen keine offene Gesellschaft, die wollen ins nationale Schneckenhaus zurück – und wenn man nicht aufpasst, sondern pennt in so einer wichtigen historischen Phase, dann wachen wir schnell in einer anderen Welt auf."

Kritik an der eigenen Partei

Eine Vision brauche nicht nur Europa, auch die SPD brauche dringend Veränderung. "Wir brauchen eine Vision für die Zukunft, von der die Leute sagen: 'Das verbinde ich mit der SPD und mit niemandem sonst!' Da sind wir im Moment sehr schlecht aufgestellt. Ich will, dass in möglichst vielen Köpfen verankert ist: Die Sozis, die hinterlassen der nächsten Generation keine kaputte Gesellschaft.

Die verteidigen unser soziales Netz, die investieren in die Zukunft, die stehen zu unserem vereinten Europa. " Kühnert kristisiert dabie auch die eigene Partei: "Wir haben es mit einem Zeitgeist zu tun, der seit 20 Jahren sagt, der Staat ist zu fett, der muss schmaler werden und sich zurückziehen. Und in vielen Köpfen ist das leider angekommen. Die glauben mittlerweile auch, dass es gar nicht sinnvoll ist, wenn man stärker in Daseinsvorsorge investiert. Und ehrlicherweise: Die SPD hat dieses Lied lange Zeit mitgesungen."

Kühnert will kein Hoffnungsträger sein

Die Politik müsse weg davon kommen, sich zu stark um Personen zu drehen, so Kühnert. Das bezieht er auch auf sich selbst: "Es ist einerseits natürlich schön, positive Rückmeldungen für die eigene Arbeit zu kriegen – wäre ja komisch, wenn es nicht so ist. Gleichzeitig versuche ich den Leuten aber klarzumachen, dass wir davon wegkommen müssen, alle unsere Hoffnungen oder auch Ablehnungen immer auf einzelne Personen zu projizieren." Das Beispiel Martin Schulz zeige, wie das enden kann: "Wir haben damit als SPD im letzten Jahr ja sehr eigene Erfahrungen gemacht und gesehen, was am Ende rauskommt, wenn eine Heilsbringerfigur auf die Reise geschickt wird und es alleine richten soll. Funktioniert so nicht."

Kilian Trabert Volontär der Nürnberger Nachrichten E-Mail