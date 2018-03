Kabinett: Spaenle fliegt, Söder schafft neues Ministerium

MÜNCHEN - Die Kabinettsumbildung startet mit einem Paukenschlag: Markus Söder schmeißt einen alten Weggefährten aus der Regierung. Zusätzlich soll ein neues Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr entstehen. Ein Franke behält derweil sein Amt.

Ludwig Spaenle (links) gehört dem neuen Kabinett Söder nicht an. Anders als der Oberpfälzer Albert Füracker und Ilse Aigner verändern - sie rutschen in die Regierung. Foto: Fotos: dpa, Montage: nordbayern.de



Markus Söder hat sein neues Kabinett präsentiert - und dabei überrascht. Der Ministerpräsident will ein neues Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr gründen, Ressortchefin wird die bisher für Wirtschaft zuständige Oberbayerin Ilse Aigner. Mit der Schaffung eines neuen Ministeriums gelingt Söder sein erster Coup.

Doch auch sonst überrascht die Ministerliste. Schon vorab wurde bekannt, dass Söders langjähriger Weggefährte Ludwig Spaenle aus der Regierung fliegt, sein Kultusressort abgeben muss. Ebenso überraschend: Auch Beate Merck (Europa) und Ulrike Scharf (Umwelt) verlieren ihre Ministerien.

Oberpfälzer Füracker löst Söder ab

Auf Ilse Aigner wird Franz-Josef Pschierer als Wirtschaftsminister folgen. Aus der Staatskanzlei wechselt Marcel Huber auf den Chefsessel im Umwelt- und Verbraucherschutzministerium. Seinen Posten übernimmt Florian Herrmann. Söder selbst wird als Finanz- und Heimatminister von Albert Füracker abgelöst.

Eine neue Führung bekommen ebenfalls die Ressorts Soziales und Familie (Kerstin Schreyer), Agrar, Forst (Michaela Kaniber), Bildung (Bernd Sibler), Wissenschaft (Marion Kiechle) sowie Digitales, Europa und Medien (Georg Eisenreich). Innenminister Joachim Herrmann bleibt im Amt und bekommt zusätzlich die Verantwortung für das Ressort Integration. Keine Veränderung gibt es auch im Gesundheitsministerium mit Melanie Huml an der Spitze und im Jusitzministerium, das weiterhin Winfried Bausback leitet.

Doch besonders hallt die Personalie Ludwig Spaenle nach. Der 56-Jährige informierte Parteikollegen der Münchner CSU darüber selbst am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Spaenle war seit 2008 Mitglied der Staatsregierung und dort eigentlich dem Söder-Lager zuzuordnen. Ins Kabinett rutschen soll laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunk hingegen der Oberpfälzer Albert Füracker, der künftig das Finanzministerium leiten soll.

Söder und Spaenle verbindet Stoiber

Mit Parteichef und Ex-Regierungschef Horst Seehofer war er immer wieder aneinandergeraten: Mal wegen kommunaler Anliegen wie dem Bau einer Bahntrasse durch den Englischen Garten, mal wegen landespolitischer Themen wie der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren. In beiden Fällen konnte der Chef der CSU-München seine ablehnende Haltung nicht durchsetzen und musste sich Seehofer fügen.

Die Entscheidung Söders ist auch deshalb eine Überraschung, weil ihn mit Spaenle eine bis heute große Verehrung für den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber verbindet. Spaenle ist schon seit 1977 Mitglied in der CSU, seit 1994 ist er Abgeordneter des Landtags.

Am Mittwochvormittag – wenige Stunden vor der Bekanntgabe des neuen Kabinetts – hatte Söder persönliche Gespräche mit den Parteikollegen geführt, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will. Um 12.00 Uhr will er die komplette Liste erstmals bei einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag vorstellen. Eine Stunde später sollen die Mitglieder der neuen Regierung im Landtag vereidigt werden und im Prinz-Carl-Palais unweit der Staatskanzlei danach ihre Ernennungsurkunden erhalten.

Spaenle hatte sich vor kurzem in einem Interview mit den Nürnberger Nachrichten zur neuen Uni in Nürnberg, Handys an Schulen und dem geplanten Konzertsaal geäußert.

