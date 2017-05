Kampf gegen Terror: Trump fordert Hilfe von Saudis

RIAD - Donald Trump fordert mehr Engagement der islamischen Staaten im Kampf gegen den Terrorismus. "Extremismus ausmerzen" ist das Ziel des US-Präsidenten. Dafür bietet er auch Hilfe aus dem eigenen Land an.

"Das ist eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen und anständigen Menschen aller Religionen", sagte Trump bei einem Gipfeltreffen in Saudi-Arabien. © dpa



US-Präsident Donald Trump ruft die islamischen Staaten zu einem stärkeren Kampf gegen den islamistischen Terrorismus auf. "Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen", heißt es in Auszügen einer Rede beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien, die das Weiße Haus nach Angaben von mitreisenden Journalisten am Sonntag vorab verbreitete.

Demnach bietet Trump den islamischen Staaten eine Partnerschaft an, fordert aber zugleich von ihnen mehr Engagement. Die Staaten des Nahen Ostens könnten nicht auf die USA warten, "um den Feind zu zerschlagen". Das Übel könne nur überwunden werden, wenn die "Kräfte des Guten vereinigt und stark sind - und wenn jeder in diesem Raum seien fairen Teil dazu beiträgt und seinen Teil der Last trägt", heißt es in den Wortlautauszügen weiter.

Es gehe nicht um eine Schlacht zwischen verschiedenen Religionen oder Zivilisationen. "Das ist eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen, die das menschliche Leben auslöschen wollen, und anständigen Menschen aller Religionen, die es beschützen wollen."

