Kassenarzt-Chef: In Deutschland fehlen 10.000 Ärzte

Ein Drittel der Hausärzte im rentenfähigen Alter - Lage angespannt - vor 48 Minuten

DÜSSELDORF - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat vor den Folgen eines Ärztemangels in Deutschland gewarnt. "Derzeit fehlen in Praxen und Krankenhäusern schon insgesamt 10.000 Ärzte in Deutschland", sagte Gassen. Das entspreche einem kompletten Studienjahrgang.

Ein Drittel der Hausärzte in Deutschland geht in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand. Allerdings kommen zu wenig junge Ärzte nach. © Benjamin Ulmer



Gassen äußerte sich gegenüber der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post: "Wenn wir da nicht auch mit effizienteren Strukturen gegensteuern, werden wir in fünf bis zehn Jahren eine Versorgung haben, die auch nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau von heute liegt", erklärte der Kassenarzt-Chef.

Ein Drittel der Hausärzte in Deutschland sei bereits im rentenfähigen Alter und werde in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand gehen. "Bei den Fachärzten ergibt sich diese Entwicklung drei Jahre später", sagte Gassen. Effizientere Strukturen verspricht er sich von einer Neuorganisation des Notdienstes.

Immer mehr Patienten gingen in die Krankenhausnotaufnahme, obwohl sie dort eigentlich nicht hingehörten, kritisierte Gassen. Im Extremfall könne das dazu führen, dass für echte Notfälle keine Kapazitäten vorhanden seien.

epd