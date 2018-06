Käßmann wünscht sich kirchliches Scheidungsritual

Evangelische Theologin will anderen Umgang mit Paaren, die sich scheiden lassen

BERLIN - Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, schlägt der evangelischen Kirche einen anderen Umgang mit Paaren vor, die sich scheiden lassen. Die bekannte Theologin könnte sich sogar ein kirchliches Scheidungsritual vorstellen.

Margot Käßmann kritisiert, dass die Kirche sich nicht genug um Geschiedene kümmere. © dpa



"In der Kirche könnten wir zeigen, dass Paare friedlich auseinandergehen können. Vielleicht legen die Ehepartner sogar die Ringe zurück auf den Altar", sagte Käßmann in einem Interview. Die Theologin, die nun in den Ruhestand verabschiedet wird und zuletzt Botschafterin ihrer Kirche für das Reformationsjahr war, kritisierte, dass die Kirche sich nicht genug um Geschiedene kümmere.

"Die Kirche bietet einen tollen Rahmen für herrliche Hochzeiten. Aber wo sind die Gottesdienste für diejenigen, die in Scheidung leben? Da hat Kirche auch eine Verantwortung", sagte die 60-Jährige. Auch für Kinder sei ein solches Ritual wichtig. "Ich sehe, wie Kinder leiden, wenn die Eltern gegeneinander kämpfen. Die Kirche kann hier Frieden stiften."

Einen Spießrutenlauf erlebt

Käßmann begründet diese Sicht auch mit eigenen Erlebnissen: "Nach der Scheidung hatte ich ein schlimmes halbes Jahr. Es war ein Spießrutenlauf."

Die Theologin erklärte zudem, sie halte die Diskussion um Flüchtlinge in Deutschland als "nicht christlich". "Herr Söder sollte sich als evangelischer Christ sehr gut überlegen, was solch ein Begriff wie Asyltourismus für seinen christlichen Glauben bedeutet. Er will überall in Behörden in Bayern Kreuze aufhängen, spricht aber von Asyltourismus, das passt nicht zusammen."

In der Bibel stehe, "den Fremden, der vor der Tür steht, sollt ihr aufnehmen. Gleichzeitig bin ich dafür, Gesetze anzuwenden", sagte Käßmann und ergänzte: "Dass ein Mensch sich aufmacht und sein Leben und das seiner Familie riskiert, um in Frieden und Freiheit leben zu können, ist kein Tourismus. Wenn Politiker wie Markus Söder so sprechen, dann ist das verantwortungslos."

