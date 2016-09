Kinderarmut in Bayern: Fränkische Städte Spitzenreiter

BERLIN - Kein eigenes Zimmer, kaum Urlaub und gesundes Essen: Auch viele Kinder leiden unter den armen Lebensverhältnissen ihrer Eltern. Zwar sind in Bayern im bundesweiten Vergleich die wenigsten Kinder betroffen. Doch gerade Nürnberg bildet eine Ausnahme - im negativen Sinn.

Die Kinderarmut in Bayern ist im deutschlandweiten Vergleich gering. Doch es gibt große Ausnahmen. Foto: dpa



Die Nachricht klingt erst einmal positiv: In keinem anderen deutschen Bundesland leben so wenige Kinder in Armut wie in Bayern. Zwar stieg die Zahl der unter 18-Jährigen, deren Eltern Hartz-IV-Leistungen erhalten, von 2011 bis 2015 um 7200 auf 141.256 an. Der Freistaat liegt aber mit einer Quote von 6,8 Prozent (2011: 6,4 Prozent) noch immer deutlich unter dem Bundesschnitt von 14,7 Prozent (2011: 14,3 Prozent).

Dann folgt aber ein dickes Aber. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich den Berechnungen zufolge aber auch innerhalb Bayerns zum Teil erhebliche Unterschiede unter den Kreisen und kreisfreien Städten. Traurige Spitzenreiter sind die fränkischen Städte Schweinfurt (21,9 Prozent), Hof (21,5 Prozent) und Nürnberg (20,3 Prozent). Auch in der Landeshauptstadt München wird mit 11,8 Prozent der landesweite Durchschnittswert deutlich übertroffen. Dagegen sind im Unterallgäu (2,4 Prozent), in Pfaffenhofen an der Ilm (2,2 Prozent) und in Eichstätt (1,9 Prozent) die wenigsten Kinder landesweit auf Hartz-IV angewiesen.

Bayern steht im Vergleich gut da

Auch bei der Dauer der Hartz-IV-Abhängigkeit liegt Bayern deutlich unter dem bundesweiten Vergleich: 46,9 Prozent der armen Kinder von 7 bis 14 Jahren sind den Angaben zufolge mehr als drei Jahre auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Bundesweit liegt der Schnitt bei 57,2 Prozent. Mehr als die Hälfte der Kinder (76 892) leben zudem bei einem alleinerziehenden Elternteil, von den Kindern in Paarfamilien lebt in Bayern knapp die Hälfte in einer Familie mit drei und mehr Kindern.

Bundesweit nimmt die Kinderarmut ebenfalls stärker als in Bayern zu, jedoch mit großen regionalen Unterschieden: In Ostdeutschland sinkt die Quote auf 21,6 Prozent, bleibt damit aber auf hohem Niveau (2011: 24 Prozent). Im Westen ist die Quote 2015 mit 13,2 Prozent höher als 2011 (12,4 Prozent). Im Ländervergleich stieg die Quote von 2011 bis 2015 in Bremen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen am stärksten. Die Kommunen mit den höchsten Armutsquoten von Kindern waren 2015 Bremerhaven mit über 40 Prozent, Gelsenkirchen und Offenbach.

"Je länger Kinder in Armut leben, desto gravierender Folgen"

"Je länger Kinder in Armut leben, desto gravierender sind die Folgen", sagte Anette Stein, Familienpolitik-Expertin der Bertelsmann-Stiftung. So zeige die Auswertung einer Vielzahl von Studien der vergangenen Jahrzehnte zum Thema, dass arme Kinder sozial isolierter aufwachsen, gesundheitliche Nachteile haben und häufiger Probleme auf ihrem Bildungsweg haben als Altersgenossen, deren Eltern keine finanziellen Sorgen haben.

Das höchste Armutsrisiko hat den Daten zufolge der Nachwuchs von Alleinerziehenden oder aus kinderreichen Familien. Mit fast einer Million wächst mehr als die Hälfte aller Kinder im Hartz-IV-Bezug bei nur einem Elternteil auf, meist der Mutter. 36 Prozent leben mit zwei oder mehr Geschwistern.

Schwesig nimmt Problem "sehr ernst"

Kinder- und Familienorganisationen forderten eine finanzielle Entlastung der Betroffenen. Es sei "skandalös" und "alarmierend", dass die Politik es bislang nicht geschafft habe, die steigenden Armutsquoten unter Kindern aufzuhalten, kritisierten die Wohlfahrtsverbände. Neben einer deutlichen Erhöhung der Hartz-IV-Sätze forderten sie, auch Einrichtungen wie Kitas oder Jugendzentren mehr zu unterstützen. "Starke Institutionen können Kindern das bieten, was sie zuhause eventuell nicht bekommen", sagte der Awo-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) sieht sich dennoch auf einem richtigen Weg. "Ich nehme das Problem der Kinderarmut sehr ernst", erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. Mindestlohn, Kita-Ausbau und Elterngeld sowie die Erhöhung des Kinderzuschlags um 20 Euro seien wichtige Schritte. Auch solle man die derzeitigen finanziellen Spielräume nutzen, um mit einer Reform des Unterhaltsvorschusses Alleinerziehende besser zu unterstützen.

