Kita-Ausbau: Kommunen rufen vorhandene Millionen nicht ab

Geld steht den Gemeinden im laufenden Jahr zusätzlich zur Verfügung - vor 1 Stunde

BERLIN - Trotz zehntausender fehlender Kita-Plätze rufen die Kommunen die zum Ausbau des Angebots bereitstehenden Bundesmittel nur zögerlich ab. Millionen Gelder bleiben so einfach liegen.

Kita-Plätze sind heiß begehrt. Doch viele Kommunen rufen die vorhandenen Fördergelder zum Ausbau offenbar nur zögerlich ab. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa



Von den 220 Millionen Euro aus dem Kita-Investitionsprogramm des Bundes für 2017 seien im ersten Halbjahr erst 52 Millionen Euro von den Kommunen beansprucht worden - also weniger als ein Viertel der Summe. Das geht nach Informationen der Rheinischen Post aus einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums hervor.

Demnach wurden auch im vergangenen Jahr schon 73 Millionen Euro an Bundesmitteln für den Kita-Ausbau nicht abgerufen. Dieses Geld stehe den Gemeinden im laufenden Jahr zusätzlich zur Verfügung, so das Finanzministerium. Insgesamt könnten die Kommunen 2017 damit 293 Millionen Euro in den Kita-Ausbau investieren, wenn sie genügend planungsreife Projekte anmelden würden.

Der Bund hat seit 2008 insgesamt vier Investitionsprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung" aufgelegt. Das dritte Programm (2015 bis 2018) umfasst 550 Millionen Euro, das vierte Programm (2017 bis 2020) gut 1,1 Milliarden Euro. Seit August 2013 hat jedes Kind mit dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege.

