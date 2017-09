Klimaschutz unter Trump: Der "Rückzug vom Rückzug"

NÜRNBERG - Erst zeigen die USA der Welt in Sachen Klimaschutz die kalte Schulter, nun kommen sie etwas kleinlaut wieder daher und wollen vielleicht doch mitmachen. Weil sie gemerkt haben, dass sie sich sonst international nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich isolieren. Konstante und verlässliche Politik geht anders, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

Donald Trump verwirrt mit seinen Volten viele treue Anhänger, jetzt auch beim Klimaschutz. © dpa



Wenn Donald Trump überhaupt irgendeine Konstante hat, dann ist es die Unberechenbarkeit. Bei den "Dreamern", so nennen viele die Kinder illegaler Einwanderer, will er entgegen ersten Ankündigungen gemeinsame Sache mit den Demokraten machen und deren Aufenthalt im Land nun doch dulden. Zuvor hatte er sich mit seinen politischen Gegnern bereits auf die Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt - den USA droht sonst nämlich mal wieder die Zahlungsunfähigkeit. Jetzt folgt womöglich der dritte Tiefschlag für seine bitter enttäuschten Anhänger, die in aller Öffentlichkleit ihre Trump-Shirts verbrennen: der Rückzug vom Rückzug beim Pariser Klimaabkommen, verkündet von US Außenminister Tillerson.

"Wir möchten mit Partnern im Pariser Klimaabkommen zusammenarbeiten, wenn wir dafür Bedingungen festlegen können, die wir für fair und ausgewogen halten", sagte er. Die wirtschaftlichen Interessen der USA müssten dabei berücksichtigt werden. Wenn die Bedingungen stimmten, sei ein Verbleib in dem Abkommen möglich, erklärte der Außenminister.

Größter Luftverschmutzer der Welt

Zu Erinnerung: Trump war angefressen, weil China und Indien gemäß dem Pariser Abkommen ihre Emissionen bis 2030 weiter steigern durften, während die USA, der weltweit größte Luftverschmutzer, ihren Ausstoß reduzieren sollten. Dies sei mit hohen Kosten für die Wirtschaft verbunden, weil diese ihren Kohlendioxid-Ausstoß senken müsse, so der US-Präsident.

Das ist freilich Humbug. Im Pariser Klimaabkommen steht nicht, wie ein Land seine Emissionen zu entwickeln oder zu reduzieren habe. Es geht vor allem um Selbstverpflichtungen der Länder zum Ausstoß von Treibhausgasen. Es gibt keine konkrete Zahl, wo man landen soll - die Ziele kann jedes Land für sich selbst festlegen, ohne dass jemand dreinredet. Überdies gibt es noch nicht einmal Sanktionsmechanismen, falls ein Land seine selbst gesteckten Ziele verfehlt - was von Umweltaktivisten scharf kritisiert wird, da das Pariser Abkommen deshalb in ihren Augen das Papier nicht wert ist, auf dem es steht.

Niemand hätte den USA in Sachen Klimaschutz irgendetwas vorschreiben können, obwohl Trump das seinen Anhängern stets so verkauft hatte. Der Ausstieg aus dem Klimavertrag war also rein symbolisch, um eines der vielen Wahlversprechen zu halten, die er vollmundig abgegeben hatte. Dass nun eine Kehrtwende möglich scheint, ist sicher auch auf Druck aus der US-Industrie zurückzuführen, die befürchtet, mit der technologischen Entwicklung nicht schritthalten zu können und Umweltstandards mehr und mehr verfehlt, was die Exportchancen amerikanischer Güter senkt.

Der Rückzug vom Rückzug dient Trumps Maxime "Make America great again" also weitaus mehr als der blinde Ausstieg aus einem ohnehin sehr dehnbaren Klimaschutzabkommen. Vielleicht hat der US-Präsident das verstanden. Darauf verlassen kann man sich beim ihm indes nicht. Dazu hat er schon zu viele Volten hingelegt.

