Koalitionsverhandlungen: So sieht der Fahrplan aus

Union und SPD starten - 18 Arbeitsgruppen zu den Fachbereichen - vor 2 Stunden

BERLIN - Harte Verhandlungen von Union und SPD zeichnen sich bei den Themen Flüchtlinge, Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik ab. Die Union will mit den Verhandlungen bis Karneval fertig werden, die SPD will keine Hektik.

Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz spricht in Berlin nach einem Treffen der SPD-Parteispitze über die Vorbereitungen der Koalitionsverhandlungen. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Gut vier Monate nach der Bundestagswahl nehmen Union und SPD an diesem Freitag Koalitionsverhandlungen auf. Zunächst treffen sich um 9 Uhr die Vorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der Berliner CDU-Zentrale. Dann soll eine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien zusammenkommen. Anschließend sollen auch die Arbeitsgruppen zu den Fachbereichen bereits ihre Arbeit aufnehmen. Thematisch soll voraussichtlich in 18 Arbeitsgruppen verhandelt werden.

Schulz wünscht sich zügige Verhandlungen

Nach der knappen Zustimmung eines SPD-Parteitages zeichnen sich harte Verhandlungen ab – unter anderem bei den Themen Flüchtlinge, Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik. Die Union will mit den Verhandlungen bis Karneval fertig werden – die Hochphase des närrischen Treibens beginnt mit Weiberfastnacht am 8. Februar. Auch SPD-Chef Martin Schulz sprach am Donnerstagabend von einem Zeitraum von zwei Wochen. Die SPD strebe zügige Verhandlungen an. Er fügte hinzu: "Wenn die Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung haben sollte, dann braucht es jetzt Sorgfalt vor Schnelligkeit." Weiter sagte Schulz: "Wir werden deshalb in den nächsten zwei Wochen sicher zügig verhandeln, aber ohne dass wir uns in irgendeine Hektik stürzen."

