Kohleausstieg: ein überraschend guter Kompromiss

Das Ergebnis ist ein wichtiges Signal an den strukturschwachen Osten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich wirkte die Kohlekommission wie eine Verlegenheitslösung. Doch sie hat bemerkenswert gute Arbeit geleistet, kommentiert NN-Politikredakteur Dieter Schwab.

Ein Braunkohlebagger steht auf dem Tagebau Garzweiler. © Oliver Berg/dpa



Natürlich hätte sich der Ausstieg Deutschlands aus der Kohle auch anders regeln lassen - einfach durch Nichtstun. Die Preise für CO2-Zertifikate sind im vergangenen Jahr drastisch gestiegen, der Trend scheint sich fortzusetzen. Irgendwann werden auf diese Weise die deutschen Kohlekraftwerke unrentabel - die Energiekonzerne würden sie dann einfach abschalten.

Doch: Wäre das die bessere Lösung gewesen? Eindeutig nein. Denn besonders an der Braunkohle hängen zahlreiche Arbeitsplätze, und das auch noch in ostdeutschen Regionen mit all ihren Strukturschwächen. Es ist deshalb enorm wichtig, den Prozess des Ausstiegs nicht allein dem Markt zu überlassen. Das hat auch eine zentrale gesellschaftspolitische Bedeutung gerade in jenen Ländern, deren Menschen sich seit der Wende benachteiligt fühlen und von denen viele ihren Zorn darüber mit Stimmen für die AfD ausdrücken.

Natürlich sind 40 Milliarden Euro extrem viel Geld. Aber sie dienen auch dazu, die einstigen Kohlereviere in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nachhaltig zu modernisieren - sind also Investitionen in die Zukunft. Und es ist richtig, die Energiekonzerne zu entschädigen, um in diesem Prozess Rechtssicherheit zu haben. Dass die Stromkunden nicht durch höhere Preise verprellt werden sollen, ist ebenfalls wünschenswert.

Über das Enddatum im Jahr 2038 lässt sich selbstverständlich streiten. Doch letztlich kommt es auf ein Jahr früher oder später nicht an - entscheidend ist es, die Betreiber durch finanzielle Anreize zu einem schnellen Abschalten besonders schmutziger Kraftwerke zu bewegen. Da ist jetzt die Politik gefragt, die diesen Plan mit Leben erfüllen und vor allem mit Geld ausstatten muss.

Nicht zu unterschätzen ist außerdem: In einem Land, das sich in den vergangenen Jahren stark polarisiert hat, haben sich unterschiedliche Interessengruppen miteinander an einen Tsch gesetzt, eine gemeinsame Lösung gesucht und auch gefunden. Das ist allemal besser, als den Lauf der Dinge den Preisen von Zertifikaten und damit einem gefühllosen Markt zu überlassen.

