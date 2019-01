Kommentar: Dem Bund fehlt der Mut für nachhaltige Mobilität

NÜRNBERG - Die Regierung unternimmt kaum etwas, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Laut Klimavereinbarung soll er bis 2030 um 40 Prozent sinken. NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz hat für diesen Stillstand kein Verständnis.

In den Städten steigen die Abgaswerte, der öffentliche Nahverkehr wird immer teurer: Politische Schritte hin zu einer klimafreundlichen Verkehrspolitik sind nicht ersichtlich.



Warum und wofür tagt eigentlich jene Expertenkommission überhaupt noch, die fürs Verkehrsministerium Vorschläge für klimafreundliche Mobilität erarbeiten soll? Als kürzlich ein paar ihrer möglichen Empfehlungen durchsickerten, da wischte der zuständige Minister sie sogleich vom Tisch, setzte ein Treffen der Kommission ab und schaffte es nun, dass die Bundesregierung insgesamt einen einzigen der möglichen Vorschläge offiziell beerdigt hat, bevor er ernsthaft debattiert wird: Ein Tempolimit auf Autobahnen soll es nicht geben.

Bezeichnend für jene nicht vorhandene Verkehrspolitik, die sämtliche CSU-Ressortchefs mit Billigung der Regierung betreiben, von Peter Ramsauer über Alexander Dobrindt, den Erfinder der nach wie vor nicht funktionierenden Pkw-Maut, bis zu Andreas Scheuer. Verkehrspolitik: Das würde bedeuten, Verkehrsströme zu lenken. Genau dies aber unterlassen die Minister.

Die Folgen sind zu besichtigen: Innenstädte, in denen mindestens Radfahrer, teils sogar Fußgänger schneller unterwegs sind als Autofahrer. Autobahnen, deren rechte Spur an Werktagen vom endlosen Strom jener Lkw belegt ist, die als rollende Lager unterwegs sind, während die oft angekündigte Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße nicht vorankommt. Eine Bahn, die jüngst von ihrem eigenen Aufsichtsrat und vom Bundesrechnungshof ein miserables Zeugnis ausgestellt bekam – verantwortlich dafür ist neben der Konzernleitung selbstverständlich auch der Bund, dem das Unternehmen Bahn gehört. Und dazu noch ein öffentlicher Nahverkehr, der in zu vielen Städten zu unattraktiv und zu teuer sowie auf dem Land kaum wirklich vorhanden ist.

Genügend Handlungsbedarf also für mindestens einen Ressortchef. Die Amtsinhaber belassen es aber beim Verwalten des Mangels. Und selbst die Bundesumweltministerin Svenja Schulze eiert etwa beim Thema Tempolimit so herum, dass sie nach einem Interview erklären muss, sie persönlich sei durchaus für so einen Schritt...

Dass der von Scheuer angesprochene "Menschenverstand" nicht gegen, sondern für ein Tempolimit spricht, das belegt nun noch einmal jene Studie über die deutlich gesunkenen Unfallzahlen auf Autobahnabschnitten mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Zudem erzwingt das näher rückende autonome Fahren ohnehin in etwa gleiche Geschwindigkeiten auf den Autobahnen. Und selbst wenn der Umweltaspekt eher marginal sein sollte: Die Regierung muss jeden Schritt gehen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, der bisher im Verkehr gestiegen ist, aber laut Klimavereinbarung bis 2030 um 40 Prozent sinken soll.

Sozialer Sprengstoff

Das Thema birgt jede Menge sozialen Sprengstoff, den nur kluge, mutige Politik entschärfen könnte. Ob wir die erleben? Zweifel sind angebracht, wenn schon das Tempolimit solche noch dazu vom Minister befeuerte Emotionen entfacht. Denn dieser Schritt würde nicht einmal etwas kosten – im Gegensatz zu den anderen Vorschlägen der Expertenrunde, die wohl auf eine Verteuerung des Autofahrens hinauslaufen dürften.

Da wird es dann brisant, weil Mobilität erschwinglich bleiben muss in einem Land voller Pendler. Und da braucht es massive Weichenstellungen für einen attraktiveren, günstigen öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Bahntickets sollten teurer werden, forderte gerade der Bahnbeauftragte der Regierung – und lieferte einen weiteren Beleg für die Steinzeit-Verkehrspolitik nicht erst dieser Großen Koalition: Die Bahn müsste billiger und leistungsfähiger werden, damit mehr Menschen umsteigen. Und wir brauchen das endlich immerhin in Sicht kommende Ein-Euro-Tagesticket für Busse und Bahnen in den Städten. All das kostet viel – aber das sind höchst sinnvolle Investitionen für eine nachhaltig mobile Zukunft.

